DIRETTA ROMA SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

Per la diretta Roma Sampdoria abbiamo un quadro particolarmente intrigante anche per quanto riguarda le sole sfide di Coppa Italia: parliamo infatti di due squadre che spesso e volentieri sono state protagoniste nel torneo anche se in un’epoca ormai trascorsa, ad ogni buon conto si parla di 16 sfide con la più recente che era stata un roboante 4-0 a favore della Roma nel gennaio 2017, proprio per gli ottavi di finale, l’allenatore era Luciano Spalletti e i gol erano stati segati da Radja Nainggolan (doppietta), Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy, tre anni prima invece Rudi Garcia, sempre agli ottavi, si era imposto con la rete di Vasilios Torosidis.

Va detto che la Sampdoria non batte la Roma in Coppa Italia dal dicembre 1993: ritorno degli ottavi e successo targato Attilio Lombardo e Fausto Salsano dopo la rete giallorossa di Silvano Benedetti. Era l’andata degli ottavi: al ritorno la Roma aveva vinto 2-1 ma i blucerchiati si erano imposti ai rigori, se invece volessimo trovare una partita vinta nei 90 minuti allo stadio Olimpico, naturalmente da parte della Sampdoria, la nostra ricerca dovrebbe arrivare alla prima di sempre in questo torneo, nel settembre 1959 per il secondo turno a sbrigare la pratica erano stati Bruno Mora e Lennart Skoglund dopo solo 8 minuti. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA SAMPDORIA, STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Roma Sampdoria sarà trasmessa in chiaro da Mediaset che dedicherà la prima serata di Italia 1 alla Coppa Italia. Per non perdervi le emozioni di questo match, inoltre, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le migliori azioni e lo svolgimento attraverso aggiornamenti costanti.

ROMA SAMPDORIA, A RANIERI SERVE UNA VITTORIA

L’Olimpico ritorna protagonista degli ottavi di finale di Coppa Italia e lo fa con la diretta Roma Sampdoria in campo mercoledì 18 dicembre 2024 alle 21,00. L’incrocio metterà a confronto due squadre di categorie diverse ma con grandi difficoltà da superare e il Milan che guarda con interesse questa partita per scoprire la sua prossima avversaria. La Roma di Ranieri debutta in questo turno ma arriva da un momento molto difficile e una vittoria è l’unico risultato disponibile per far rientrare parzialmente i malumori. Ha già superato due turni, invece, la Sampdoria di Semplici che ha da poco cambiato allenatore ma è riuscita ad eliminare Como e Genoa grazie ai calci di rigore.

ROMA SAMPDORIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Ranieri si affiderà a Ryan tra i pali con una difesa a tre composta da Hermoso, Ndicka e Mancini. Celik e Zalewski saranno i due esterni mentre i due mediani saranno Koné e Pisilli. Tridente di qualità per la Roma che concederà una chance a Baldanzi e Pellegrini alle spalle dell’unica punta Dovbyk. Semplici consegnerà la porta della sua Sampdoria a Silvestri con una difesa a tre affidata ancora a Venuti, Meulensteen e Riccio. Depaoli e Barreca saranno i due esterni di centrocampo con Kasami, Ricci e Akinsanmiro a centrocampo. In attacco ci sarà spazio per Borini che sarà affiancato a Pedrola con Coda e Tutino pronti a partire dalla panchina.

ROMA SAMPDORIA, LE QUOTE

Passiamo all’analisi delle quote della diretta Roma Sampdoria utilizzando le quote proposte da AdmiralBet. I giallorossi sono favoriti e il loro successo è quotato a 1,35 contro il 7,50 per i blucerchiati e il pareggio X che si ferma a 4,59.