Diretta Roma Sassari/ Streaming video tv: sfida impari nella capitale? (basket A1)

DIRETTA ROMA SASSARI: SARDI FAVORITI MA OCCHIO ALLA VIRTUS…

Roma Sassari, partita che viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Dario Morelli e Giacomo Dori, va in scena alle ore 16:30 di domenica 11 ottobre: presso il Palazzo dello Sport si gioca per la 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Sfida che si è già disputata due volte in Supercoppa: allora eravamo nella bolla di Olbia in campo neutro, la Dinamo aveva centrato due vittorie nette e aveva vinto il girone volando alla Final Four. In quel contesto la Virtus aveva mostrato parecchi limiti strutturali, frutto di un post-lockdown complesso nel quale ha anche rischiato di non iscriversi al campionato; ce l’ha fatta, ma il roster non sembra essere troppo competitivo anche se alla prima giornata ha battuto a sorpresa la Fortitudo Bologna. Sassari ovviamente corre per lo scudetto, forte della finale già disputata nel 2019 e di un miglioramento sensibile da quando Gianmarco Pozzecco si è seduto in panchina; staremo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Sassari Roma, ma intanto possiamo provare a fare qualche valutazione relativa ai temi principali di questa partita.

DIRETTA ROMA SASSARI IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassari non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento con questa partita di Serie A1 è come di consueto sul portale Eurosport Player, che fornisce l’intera gamma delle gare del campionato di basket in diretta streaming video, e per iscriversi al servizio sarà necessario abbonarsi. Ricordiamo anche che il sito ufficiale www.legabasket.it è liberamente consultabile: vi troverete tutte le informazioni utili sulla serata, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA ROMA SASSARI: RISULTATI E CONTESTO

Il contesto di Roma Sassari, almeno sulla carta, potrebbe essere molto simile a quello che avevamo visto al Geovillage: è passato del tempo e nel frattempo la Virtus ha preso un po’ di fiducia con la vittoria all’esordio in campionato, ma chiaramente il rapporto di forza in campo è quello che è e il Banco di Sardegna ha un roster costruito per lo scudetto e per vincere anche la Coppa Italia. Da questo punto di vista il ko interno di domenica scorsa, incassato da Trieste, è stato abbastanza sorprendente ma va detto che anche in Supercoppa gli isolani avevano mostrato qualche lacuna di tanto in tanto, e devono ancora raggiungere il livello di Milano e Virtus Bologna. Roma dovrà lottare per salvarsi, a meno che la famiglia Toti non riesca a fare uno sforzo portando qualche giocatore extra; la Virtus per di più ha già perso Chris Evans e dunque le cose si complicano ulteriormente, tuttavia nel basket si parte sempre dallo 0-0 e dunque la squadra di Piero Bucchi, almeno inizialmente, proverà a giocarsi le sue carte.

