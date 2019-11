Diretta Roma Sassuolo primavera/ Streaming video tv: neroverdi per il poker!

Roma Sassuolo primavera, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, è la partita in programma oggi, venerdì 29 novembre 2019 al Tre Fontane: fischio d’inizio fissato per le ore 14,30. La decima giornata del primo campionato giovanile si apre oggi con la diretta tra Roma e Sassuolo primavera, gustoso anticipo che mette in palio tre punti particolarmente ricercati da entrambe le squadre. Alla vigilia di questa nuova giornata infatti la formazione emiliana vuole dare seguito alla striscia di successi che sta rilanciando i ragazzi di Turrini verso la zona play off della classifica, dopo un avvio di stagione affatto importante. Non meno però ansiosi di far punti cono anche i giallorossi di De Rossi, che non stanno certo passando un grande momento. La Roma primavera infatti approda a questo anticipo dalla quarta posizione ma in netto calo, specie dopo il pari con l’Atalanta e soprattutto il KO incassato solo pochi giorni fa contro la Lazio nel derby della capitale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera saranno una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Roma Sassuolo Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore (eventualmente raggiungibile al 5060 dal satellite) e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA ROMA SASSUOLO PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Per la diretta Sassuolo Roma primavera quest’oggi il tecnico Turrini avrà a disposizione uno spogliatoio abbastanza al completo: certo però non si potrà oggi fare a meno dei soliti titolari, protagonisti di questa grande rimonta in campionato per le probabili formazioni. Ecco che allora oggi gli emiliani saranno in campo col 3-5-2 che ha fatto soffrire la Samp, dove vedremo Oddei e Pellegrini (tripletta contro il Napoli) in attacco dal primo minuto. Nell’ampia mediana a 5 del Sassuolo primavera troveranno spazio Aurelio, Artioli, Marginean, Ghione e Saccani, mentre per la difesa le maglie saranno consegnate a Nagy, Bellucci e Pilati. In casa della Roma primavera invece De Rossi dovrà fare a meno oggi dello squalificato Parodi: in difesa però non mancheranno Calafiori, Bianda e Plesbnierowicz. Sono mosse certe per i padroni di casa in mediana con Riccardi, Darboo e Bove titolare nel 4-3-3, mentre in attacco non mancheranno i giallorossi Zalwski, Estrella e Providence.



