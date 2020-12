Diretta/ Roma Sassuolo (Serie A) streaming video e tv: sogni di Champions

DIRETTA ROMA SASSUOLO: SFIDA SPETTACOLARE

Roma Sassuolo, in diretta dallo stadio Olimpico di Roma, in programma domenica 6 dicembre 2020 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per la decima giornata d’andata del campionato di Serie A. Sogni di Champions per due formazioni che nelle ultime settimane hanno stazionato con continuità tra i primi 4 posti in classifica. Il Sassuolo è stata la rivelazione di inizio stagione, contendendo anche il primo posto al Milan, ma sabato scorso è incappato nella prima sconfitta stagionale, uno 0-3 contro l’Inter che comunque non ha offuscato quanto di buono fatto vedere dalla formazione di De Zerbi nel corso di questo inizio d’anno. La Roma è indietro di un punto rispetto agli emiliani: i giallorossi allenati da Fonseca sono stati protagonisti di una lunga serie positiva, ma il poker incassato contro il Napoli ha tolto qualche certezza ai capitolini, che per ora mantengono il piazzamento tra le prime quattro e il ritorno nella massima competizione europea come obiettivo primario stagionale. Un primo segnale la Roma l’ha comunque lanciato tornando alla vittoria in Europa League contro lo Young Boys e prendendosi matematicamente il primo posto nel girone.

DIRETTA ROMA SASSUOLO IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassuolo sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, i quali avranno di conseguenza la possibilità di seguire la partita di Serie A anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, come è prassi ormai per le sette partite di ogni giornata di Serie A trasmesse su Sky.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Roma Sassuolo, sfida che andrà in scena presso lo stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Paulo Fonseca con un 3-4-2-1: Mirante; Ibanez, Cristante, Juan Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Carles Perez, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Gli ospiti guidati in panchina da Roberto De Zerbi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-2-1 come modulo di partenza: Consigli; Toljan, Ferrari, Marlon, Rogerio; Locatelli, Lopez; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie A tra Roma e Sassuolo queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 1.72, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 4.33 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 4.50.



