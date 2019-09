Diretta Roma Sassuolo/ Streaming video e tv: Fonseca vuole la prima gioia (Serie A)

Roma Sassuolo è una partita diretta dal signor Daniele Chiffi, e che rappresenta il primo dei posticipi nella terza giornata della Serie A 2019-2020: si gioca alle ore 18:00 di domenica 15 settembre, bella sfida allo stadio Olimpico tra una squadra che punta il quarto posto utile a entrare in Champions League e una che vuole provare a prendersi l’Europa. I giallorossi danno ancora la sensazione di essere un cantiere aperto: nuovo allenatore e nuovi giocatori che devono ancora inserirsi alla perfezione, nelle prime due giornate sono arrivati due pareggi (compreso quello nel derby) e l’indicazione che, se la fase offensiva funziona, in difesa è necessario registrare qualcosa. Il Sassuolo arriva in fiducia a questo appuntamento: dopo aver perso l’esordio a Torino i neroverdi hanno cambiato passo e, approfittando delle difficoltà avversarie, hanno demolito la Sampdoria confermando che le squadre di Roberto De Zerbi possono avere fiammate che rappresentano un problema per tutti. Arriva ora il momento di analizzare nel dettaglio le probabili formazioni di questa partita, dunque leggiamo le scelte dei due allenatori mentre aspettiamo la diretta di Roma Sassuolo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassuolo sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque sarà riservata agli abbonati che potranno seguire la sfida su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder). L’alternativa, per i clienti dell’emittente che non potessero mettersi davanti a un televisore, resta quella della diretta streaming video: il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone installandovi l’applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

Il dubbio per Paulo Fonseca riguarda Mkhitaryan: l’armeno potrebbe essere subito titolare come esterno sinistro sulla linea delle mezzepunte, in alternativa è pronto Florenzi che, avanzando la sua posizione, aprirebbe ad una maglia da titolare per Santon (Zappacosta è infortunato, come Perotti e Cengiz Under). Smalling favorito su Gianluca Mancini, Veretout in vantaggio su Amadou Diawara: questi i due ballottaggi per il tecnico portoghese, che completerà la difesa davanti a Pau Lopez con Fazio e Kolarov e confermerà Cristante davanti al reparto arretrato. Zaniolo e Lorenzo Pellegrini dovrebbero invece essere gli altri due supporti per la prima punta Dzeko, ancora in gol con la Bosnia. Nel Sassuolo Defrel, tornato a giocare con questa maglia, potrebbe relegare in panchina Boga: il francese si candida ad affiancare Domenico Berardi e Caputo nel tridente neroverde, per il resto Muldur e Toljan si giocano il posto come terzino destro mentre Duncan e Locatelli sono in ballottaggio per giocare con Hamed Traoré e Obiang a centrocampo. In difesa vedremo anche la coppia centrale formata da Gian Marco Ferrari e Marlon; a sinistra, vista la lunga indisponibilità di Rogério, ci sarà Peluso con Consigli che naturalmente sarà il portiere.

QUOTE E PRONOSTICO

I giallorossi sono decisamente favoriti nel pronostico di Roma Sassuolo, come ci dice anche l’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la vittoria interna, regolata dal segno 1, vale 1,70 volte la cifra messa sul tavolo mentre l’ipotesi del successo neroverde, identificata dal segno 2, vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,75 volte quanto investito. Il segno X regola il pareggio: qui il guadagno corrisponderebbe a 4,00 volte quello che avrete deciso di puntare.



