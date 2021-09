DIRETTA/ Roma Sassuolo video streaming tv: giallorossi con il 50% di vittorie

DIRETTA ROMA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta della Serie A Roma Sassuolo: prima del fischio d’inizio vediamo che ci riserva anche lo storico che unisce i due match. I dati utili non sono pochi e pure sono ovviamente tutti ben recenti: dal 2013 a oggi le due squadre si sono affrontate a viso aperto in 16 occasioni tutte registrate per il primo campionato nazionale. Il bilancio che ne ricaviamo è ben netto: sono state fin qui ben otto le vittorie della Roma e solo una l’affermazione del Sassuolo (vincente per 4-2 nella 22^ giornata della Serie A 2019-20). Pure ricordiamo che nell’ultimo campionato della Serie A, le due squadre, sia all’andata che al ritorno non andarono oltre il pareggio: e nella 10^ giornata pure senza gol. Vedremo che accadrà oggi. (agg Michela Colombo)

DIRETTA ROMA SASSUOLO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassuolo sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

ROMA SASSUOLO: MOURINHO VUOLE LA VITTORIA!

Roma Sassuolo, in diretta domenica 12 settembre 2021 alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato di Serie A. Panchina numero 1000 da professionista per José Mourinho, che cerca anche di mantenere la sua Roma a punteggio pieno: 7 gol e 2 vittorie nelle prime sfide col portoghese al timone per i giallorossi, un terzo acuto regalerebbe sicuramente un surplus di fiducia considerando che nella scorsa stagione la Roma non è riuscita a battere il Sassuolo, né nel match d’andata in casa né al ritorno al Mapei Stadium.

Il Sassuolo di Alessio Dionisi ritroverà i Nazionali Berardi, Scamacca e soprattutto Raspadori, che è stato protagonista proprio al Mapei Stadium contro la Lituania in azzurro mercoledì scorso. Non ci sarà invece Ciccio Caputo, venduto nell’ultimo giorno di mercato alla Sampdoria. Emiliani comunque a quota 4 punti, 0-0 contro la Sampdoria prima della sosta ma i neroverdi avevano vinto all’esordio nella trasferta di Verona. 0-0 il 6 dicembre 2020 nell’ultimo precedente nella Capitale tra le due squadre, 4-2 della Roma nell’ultimo successo interno contro il Sassuolo il 15 settembre 2019, gli emiliani non hanno invece mai vinto all’Olimpico da quando nel 2013 sono saliti per la prima volta in Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

Le probabili formazioni di Roma Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; D. Berardi, Boga, Djuricic; Raspadori.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.55, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.00.

