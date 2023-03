DIRETTA/ Roma Sassuolo video streaming tv: nei precedenti totale dominio giallorosso

DIRETTA ROMA SASSUOLO: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Roma Sassuolo presenta un testa a testa tra Mourinho e Dionisi, ma non solo. La storia di questa partita vede la sua genesi nel 2013 con la promozione in Serie A della squadra neroverde. Il primo scontro avvenne allo stadio Olimpico di Roma nel 2013 con il risultato di pareggio con la rete di Domenico Berardi a tempo scaduto che regalò un punto alla formazione del tecnico Di Francesco poi passato alla Roma. La Roma si impose nella gara di ritorno con il risultato di 0-2, con le reti di Mattia Destro e Michel Bastos (unico squillo con la maglia giallorossa). All’interno di questa sfida il dominio è totalmente giallorosso, ancora un pareggio poi la vittoria della Roma sempre in trasferta per ben quattro volte consecutive.

Per il Sassuolo, dunque, la Roma rappresenta la famosa bestia nera. Il dominio della Roma si interrompe nel 2020 quando il Sassuolo riuscì nell’impresa di battere la formazione giallorossa con il risultato di 4-2. Caputo doppietta, Djuricic e Boga regalarono la vittoria ai neroverdi, inutili i gol di Dzeko e Veretout. Da quel momento tanto equilibrio ed ancora vittoria per la Roma nel 2021 con le reti di Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy nei minuti finali. Lo storico finale è di 19 partite giocate con una sola vittoria per il Sassuolo; 10 pareggi e 8 vittorie giallorosse. (Marco Genduso)

ROMA SASSUOLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Sassuolo non è disponibile sui canali della nostra televisione: per assistere al match sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento a DAZN, che copre tutte le partite della nostra Serie A e ne “fornisce” tre per giornata al satellite, come da accordo sui diritti tv. Pertanto la visione di Roma Sassuolo sarà in diretta streaming video – tramite PC, tablet e smartphone – ma si potrà anche utilizzare una smart tv dotata di connessione a internet o, in alternativa, i canali del decoder di Sky a patto chiaramente di essere abbonati a entrambi i servizi.

ROMA SASSUOLO: L’OLIMPICO PRONTO ALLA PROTESTA!

Roma Sassuolo, in diretta domenica 12 marzo 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A. Occasione Champions per i giallorossi che stanno costruendo le loro fortune all’Olimpico, dopo le ultime due vittorie contro la Juventus in campionato e la Real Sociedad in Europa League. Mancherà però José Mourinho in panchina dopo la discussa conferma della squalifica in seguito al battibecco col quarto uomo Serra.

Il Sassuolo è in un buon momento, dopo la sconfitta di Napoli gli emiliani hanno risposto con un doppio successo, in trasferta contro il Lecce e in casa contro la Cremonese, 6 punti che hanno definitivamente allontanato i neroverdi dalla zona calda della classifica. All’andata botta e risposta tra Abraham e Pinamonti nel finale di partita per l’1-1 al Mapei Stadium tra le due squadre, il 12 settembre 2021 la Roma ha vinto 2-1 l’ultimo precedente casalingo contro il Sassuolo grazie a una rete in pieno recupero di Stephan El Shaarawy.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Roma Sassuolo, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, El Shaarawy; Abraham. Risponderà il Sassuolo allenato da Alessio Dionisi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Consigli; Zortea, Ruan, Erlic, Rogério; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

ROMA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Sassuolo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.

