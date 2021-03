Diretta/ Roma Shakhtar (Europa League) streaming video tv: amarcord per Fonseca

DIRETTA ROMA SHAKHTAR: FONSECA NON VUOLE CALI DI TENSIONE!

Roma Shakhtar, in diretta giovedì 11 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Sfida speciale per il tecnico giallorosso Paulo Fonseca che vivrà un vero e proprio amarcord, essendo lo Shakhtar Donetsk la squadra che lo ha lanciato a livello internazionale, facendolo poi approdare alla Roma. I giallorossi in campionato si sono appena ripresi la zona Champions sorpassando al quarto posto l’Atalanta e appaiono favoriti anche in questo ottavo di finale, contro uno Shakhtar che nel campionato ucraino insegue la Dinamo Kiev capolista a 4 lunghezze di distanza.

22La squadra allenata da Luis Castro però in Europa ha già compiuto imprese importanti in questa stagione, vincendo nel girone di Champions sia all’andata sia al ritorno contro il Real Madrid e pareggiando due volte con l’Inter, costringendo i nerazzurri al quarto posto del girone. Lo Shakhtar ha però anche punti deboli, come evidenziato dai tedeschi del Borussia Monchengladbach che in Champions hanno battuto gli ucraini con un clamoroso 0-6 all’andata e poi ribadendo un pesante 4-0 nel match di ritorno in Germania.

DIRETTA ROMA SHAKHTAR STREAMING VIDEO E TV8: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Shakhtar sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre su Tv8 e sul satellite sui canali di Sky Sport, che detiene i diritti per tutte le partite della Uefa Europa League 2020-2021. Gli abbonati alla pay tv satellitare potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video che sarà garantito come sempre tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SHAKHTAR

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Shakhtar allo stadio Olimpico. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Luis Castro con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Trubi; Dodo, Kryvtsov, Vitao, Matvienko; Alan Patrick, Maycon; Solomon, Tete, Taison; Marlos.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Roma Shakhtar: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 1.60 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 4.25 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 5.25 volte l’importo scommesso.



