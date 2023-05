DIRETTA ROMA SIVIGLIA/ Video streaming tv: in Europa League un precedente da cancellare (oggi 31 maggio 2023)

DIRETTA ROMA SIVIGLIA: I TESTA A TESTA

Non c’è moltissimo da dire sulla storia che ci accompagna verso la diretta di Roma Siviglia, l’unico precedente ufficiale della finale di Europa League tra l’altro non è piacevole per i cuori giallorossi perché si tratta di una vittoria del Siviglia. Non dobbiamo tornare indietro di molto tempo: era il 6 agosto 2020 a Duisburg, l’edizione della Europa League stravolta dalla pandemia di Coronavirus per cui Roma e Siviglia si sfidarono agli ottavi di finale ma in partita secca e in campo neutro, con vittoria per 2-0 degli spagnoli con gol di Reguilon al 22’ minuto e di En-Nesyri al 44’.

Pratica sostanzialmente già chiusa al termine del primo tempo sulla strada della sesta Coppa Uefa/Europa League vinta dal Siviglia tra il 2006 e appunto il 2020. In effetti gli andalusi sono una macchina da guerra: quando arrivano in finale, la vincono, infatti hanno uno straordinario bottino di sei vittorie su altrettante finali disputate. D’altronde, ha sempre vinto quando è arrivato in finale di una Coppa europea anche un certo José Mourinho, che vanta un cinque su cinque fra cui due Coppe Uefa/Europa League, la prima con il Porto nel 2003 e la seconda con il Manchester United nel 2017. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE DI EUROPA LEAGUE SU RAI 1

La diretta tv di Roma Siviglia godrà di una eccellente copertura, perché la finale di Europa League 2023 sarà garantita sia su Rai Uno, quindi in chiaro per tutti, sia per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Sarà invece addirittura tripla la copertura in diretta streaming video di Roma Siviglia, perché ai servizi offerti da Rai Play e Sky Go si aggiungerà anche la piattaforma Dazn, naturalmente per i propri abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ROMA SIVIGLIA

ROMA SIVIGLIA STREAMING VIDEO: FATTORE MOU!

Roma Siviglia, diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor alle ore 21.00 di questa sera, mercoledì 31 maggio, sarà la finale di Europa League 2022-2023 allo stadio Puskas Arena di Budapest, capitale dell’Ungheria. L’attesa è naturalmente spasmodica per la diretta di Roma Siviglia, seconda finale europea consecutiva dopo la vittoria nella Conference League 2022 per i giallorossi, che possono quindi scrivere una pagina davvero storica sotto la guida di José Mourinho, che in carriera ha vinto cinque finali su cinque in Europa. La Roma però è ad un bivio: in caso di successo sarebbe appunto storia e arriverebbe anche la qualificazione per la prossima Champions League, ma in caso di sconfitta il bilancio stagionale diventerebbe in un sol colpo parecchio negativo, considerando che in campionato il massimo traguardo possibile è ormai solamente il quinto posto.

D’altronde il discorso è praticamente identico per gli spagnoli del Siviglia allenato da José Luis Mendilibar, addirittura il terzo tecnico della stagione per il Siviglia, che ha vissuto una Liga addirittura da zona retrocessione per un certo periodo, poi c’è stato un miglioramento ma comunque parliamo di metà classifica, addirittura fuori dalla zona europea. In compenso, gli andalusi nella “loro” Europa League (sei trofei conquistati fra il 2006 e il 2020) sono sempre una garanzia e puntano a un altro trionfo contro il calcio italiano, dopo che l’ultimo trionfo era stato contro l’Inter tre anni fa e dopo aver eliminato la Juventus in semifinale appena un paio di due settimane fa, mentre la Roma aveva la meglio sul Bayer Leverkusen nella sua semifinale. Non serve aggiungere altro: cosa ci dirà la diretta di Roma Siviglia?

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA

Scopriamo naturalmente anche quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Roma Siviglia, con le condizioni di Dybala che restano il grande dilemma di questi giorni verso la finale di Europa League per José Mourinho. Il modulo di riferimento giallorosso potrebbe essere il 3-5-1-1: nessun dubbio in difesa, con il portiere Rui Patricio protetto dalla tradizionale retroguardia a tre formata da Mancini, Smalling e Ibañez; potremmo poi vedere ancora una volta Zalewski a destra e tre uomini nel cuore del centrocampo della Roma, cioè Cristante, Matic e Wijnaldum, infine salvo brutte notizie sulla sua condizione ci sarà Spinazzola come esterno sinistro; il reparto offensivo invece vedrebbe in azione capitan Pellegrini sulla trequarti, in sostegno al centravanti Abraham, con Dybala che dovrebbe essere il jolly per i minuti che riuscirà a giocare.

LE MOSSE DI MENDILIBAR

Sul fronte spagnolo, l’allenatore José Luis Mendilibar dovrebbe adottare come modulo di riferimento il 4-2-3-1 che sicuramente prevederà in porta Bono; davanti a lui, la difesa a quattro dovrebbe essere composta dal capitano Jesus Navas terzino destro, i due centrali Badé e Gudelj, infine a sinistra l’ex interista Telles; a centrocampo ecco la coppia mediana formata da Fernando e dal veterano Rakitic; infine, ecco sulla trequarti un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano come Ocampos, in posizione centrale Torres e sulla sinistra il grande ex di questa finale di Europa League, cioè naturalmente Lamela, tutti a sostegno del centravanti titolare del Siviglia, che sarà ancora una volta En-Nesyri.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo uno sguardo infine anche al pronostico sulla diretta di Roma Siviglia in base alle quote dell’agenzia Snai per la finale di Europa League. L’equilibrio è pressoché totale: la vittoria del Siviglia (formalmente in casa, quindi segno 1) è quotata a 2,80, mentre la vittoria della Roma (segno 2) varrebbe 2,85 volte la posta in palio e solo leggermente più alta sarà la quota in caso di pareggio, perché il segno X è quotato a 3,00.











