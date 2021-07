Diretta/ Roma Siviglia streaming video tv: secondo test in Portogallo (amichevole)

DIRETTA ROMA SIVIGLIA: MOU OGGI FARÀ AMPIO TOURNOVER!

Roma Siviglia, in diretta sabato 31 luglio 2021 alle ore 18.30 presso l’Estadio Bela Vistadi Parchal, sarà la seconda amichevole del periodo di preparazione precampionato che la Roma sta affrontando in Portogallo, nell’Algarve. I giallorossi sono reduci da un pareggio 1-1 contro il Porto, sfida molto accesa in cui ha spiccato anche la rissa tra Mkhitaryan e Pepe, dopo il nervosismo già manifestato da Zaniolo in Triestina-Roma. Mourinho spera di poter vedere la sua squadra più tranquilla e con progressi tecnici evidenti, in attesa di Vina e Shomudorov che dovrebbero arrivare a breve come rinforzi dal mercato, rispettivamente per la fascia sinistra e l’attacco. Come quello contro il Porto, anche il test col Siviglia sarà di spessore internazionale, gli andalusi allenati da Lopetegui saranno impegnati in Champions League e sono formazione di spessore come testimoniano le ripetute vittorie in Europa League negli ultimi anni. L’obiettivo è scalare quell’ultimo gradino che potrebbe portare finalmente il Siviglia a lottare per la vittoria della Liga spagnola, finora rimasta un tabù.

CALCIOMERCATO ROMA/ Shomurodov, manca solo l'ufficialità. Attesa per Florenzi

DIRETTA ROMA SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Siviglia sarà trasmessa su Sky Sport 1, canale 201 della piattaforma satellitare Sarà inoltre possibile seguire la partita in diretta streaming video collegandosi con applicazioni Sky Go sul web o scaricandole attraverso piattaforme mobili come smartphone o tablet.

Kostic alla Lazio?/ Calciomercato news, duello con la Roma per il serbo

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SIVIGLIA

Le probabili formazioni di Roma Siviglia, match che andrà in scena all’Estadio Bela Vistadi Parchal. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Diawara, Darboe; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko. Risponderà il Siviglia allenato da Julen Lopetegui con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bono; Jesus Navas, Rekik, Perez, Garcia; Rakitic, Oscar, Ortiz; Suso, En Nesyri, Ocampos.

LEGGI ANCHE:

Shomurodov alla Roma?/ Calciomercato news, Pinto ad un passo dall'uzbeko del Genoa

© RIPRODUZIONE RISERVATA