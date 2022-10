Diretta Roma Slavia Praga donne/ Streaming video tv: esordio nel girone di Champions!

DIRETTA ROMA SLAVIA PRAGA DONNE: ESORDIO NEI GIRONI!

Roma Slavia Praga donne sarà diretta dall’arbitro bielorusso Volha Tsiareshka: alle ore 21:00 di giovedì 20 ottobre, presso il Domenico Francioni di Latina, si gioca la partita valida per la prima giornata nel gruppo B della Champions League femminile 2022-2023. Un match storico per le giallorosse, che non erano mai arrivate a questo livello: adesso, insieme alla Juventus che l’anno scorso aveva fatto benissimo raggiungendo i quarti, se la vedono in una competizione chiaramente difficilissima, nella quale giocheranno il ruolo dell’outsider ma comunque provando a superare il girone per arrivare alla fase ad eliminazione diretta.

Le possibilità ci sono tutte: la Roma è comunque competitiva in campo nazionale (attualmente seconda in Serie A alle spalle dell’Inter), il Wolfsburg è la corazzata del gruppo B ma Slavia Praga e St. Polten sono assolutamente battibili, dunque nel sorteggio è andata bene alle ragazze di Alessandro Spugna. Aspettando che la diretta di Roma Slavia Praga donne prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione circa le scelte che l’allenatore delle giallorosse potrebbe operare per questo storico esordio nei gironi della Champions League, andando a leggere nel dettaglio le probabili formazioni del match.

DIRETTA ROMA SLAVIA PRAGA DONNE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Slavia Praga donne non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per assistere alla partita della Champions League femminile è quello di visitare la piattaforma DAZN, che ormai conosciamo e che per questa stagione si occupa della competizione, almeno per quanto riguarda le squadre italiane. La visione di conseguenza sarà disponibile soltanto in diretta streaming video: la buona notizia è che si potrà anche non essere abbonati al servizio, perché l’emittente – stando alle ultime notizie – dovrebbe permettere l’acquisto on demand della partita delle giallorosse.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SLAVIA PRAGA DONNE

Il modulo che Spugna dovrebbe adottare per la diretta Roma Slavia Praga donne è il 3-5-2: ci basiamo sulle scelte delle ragazze che solitamente sono titolari, dovremmo quindi vedere una difesa che, schierata davanti al portiere Ceasar, si compone di Bartoli, Wenninger e Minami. Le due laterali che agiscono a centrocampo sono molto più offensive che difensive, dunque l’atteggiamento della Roma femminile almeno nelle intenzioni sarà propositivo: sulla fascia destra infatti spinge Serturini, sull’altro versante la titolare dovrebbe essere Haavi.

A comandare il gioco è il playmaker della nostra nazionale Manuela Giugliano; ai suo lati come mezzali avremo Andressa e Greggi. Poi l’attacco, che tecnicamente è fortissimo: Valentina Giacinti non ha certo bisogno di presentazioni avendo segnato tantissimo con qualunque maglia abbia indossato, al suo fianco la prescelta di Spugna dovrebbe essere Lazaro. Attenzione però a Benedetta Glionna, che sicuramente se la gioca anche se il suo ruolo dovrebbe essere quello di subentrante dalla panchina.











