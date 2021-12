Diretta/ Roma Spal Primavera (risultato finale 4-1): netta vittoria giallorossa!

DIRETTA ROMA SPAL PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 4-1)

Roma Spal Primavera 4-1: il risultato finale dell’anticipo del campionato Primavera 1 descrive la netta vittoria dei giallorossi al termine di una partita pirotecnica nel primo tempo (comprese due espulsioni) e molto più tranquilla nel corso della ripresa, quando la Roma ha gestito la situazione, segnando anzi un gol in più per sigillare sul 4-1 il risultato finale e conquistare l’ennesima vittoria della stagione fin qui davvero fantastica per la Roma Primavera.

Il quarto gol dei giovani capitolini è arrivato d’altronde già al quarto minuto di gioco del secondo tempo. Assist di Pagano per Voelkerling Persson, che di piatto trafigge il portiere della Spal, che si trova a quel punto sotto di ben tre gol, un passivo impossibile da recuperare in casa della capolista e che sancisce di fatto la fine delle ostilità, con la Roma anzi vicina al 5-1 in altre occasioni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA SPAL PRIMAVERA (RISULTATO 3-1): INTERVALLO

Roma Spal Primavera 3-1: il risultato all’intervallo dell’anticipo del campionato Primavera 1 ci descrive una partita decisamente intensa nel corso del primo tempo, che ha visto quattro gol ma pure due espulsioni. Andiamo subito sulla cronaca quindi: Roma in vantaggio già al 12’ minuto di gioco grazie al gol di Cherubini, autore di un tiro di destro dal limite dell’area favorito anche da un intervento incerto del portiere spallino Rigon, che avrebbe potuto fare meglio. Al 18’ la Spal resta in dieci a causa dell’espulsione per rosso diretto di Gineitis, autore di un brutto fallo, eppure i ferraresi al 24’ hanno pareggiato con il gol di Forapani, su bell’assist di D’Andrea.

La Roma Primavera tuttavia è tornata in vantaggio già al 26’ minuto grazie al gol di Tahirovic, che ribadisce in rete dopo una prima conclusione di Voelkerling Persson. Al 40’ arriva anche il terzo gol per la Roma, ancora una volta al secondo tentativo, stavolta grazie a Rocchetti dopo un primo tentativo di Tahirovic. Al 46’ tuttavia viene espulso Morichelli e così pure la Roma resta in dieci uomini: basterà per rianimare le speranze di rimonta della Spal Primavera? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA SPAL PRIMAVERA (RISULTATO 0-0) SI COMINCIA

Si accende finalmente la diretta di Roma Spal primavera, bell’anticipo della 12^ giornata di campionato: pure prima di dare la parola al campo, vediamo che numeri i due club hanno segnato fin qui. Cominciamo allora dal club giallorosso, che davvero pare stia facendo un’altro campionato: la squadra di De Rossi è infatti leader assoluta della classifica, con 27 punti e un vantaggio di +8 sulle prime inseguitrici. La Roma primavera inoltre ha messo da parte fin qui un tabellino eccezionale, con 8 successi e tre pareggi (nessun KO), realizzando anche la migliore differenza gol del campionato, sul 25:7.

Altre statistiche per la Spal primavera, ferma alla 13^ casella della graduatoria, con solo 14 punti all’attivo. Gli Estensi infatti hanno finora accumulato 4 successi e due pareggi su 11 incontri disputati e pure hanno da risolvere una differenza gol negativa, segnata sul 12:23. Ora però torniamo al presente e diamo la parola al campo: si comincia! (agg Michela Colombo)

L’ARBITRO

Quest’oggi la diretta di Roma Spal primavera sarà affidata al fischietto della sezione aia di Bassano del Grappa Carlo Rinaldi, che pure per l’occasione sarà chiamato in campo assieme agli assistenti Bianchini e Tini Brunozzi. Volendo ora conoscere meglio il primo direttore di gara, pure scopriamo subito che l’arbitro in questo in stagione ha già messo da parte ben 9 direzioni, di cui pure 4 per i tornei giovanili: nel complesso la giacchetta nera ha comunque fin qui consegnato ben 46 cartellini gialli e due soli rossi, assegnando anche un penalty.

Potendo ora ampliare la nostra analisi scopriamo pure che in passato Rinaldi non ha mai avuto occasione di incontrare la Roma o la Spal primavera: la partita di questo pomeriggio dunque sarà un vero inedito. (agg Michela Colombo)

DE ROSSI NON VUOLE FERMARSI!

Roma Spal, in diretta venerdì 10 dicembre 2021 alle ore 14.30 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata d’andata del campionato Primavera 1. La formazione giallorossa allenata da Alberto De Rossi è sempre più capolista del campionato, l’ultimo 2-0 alla Sampdoria è valso un ulteriore allungo in classifica con la Roma ora a +8 dal Napoli secondo e con ben 9 lunghezze di vantaggio sul terzetto composto da Inter, Fiorentina e Torino.

La Spal è invece tre punti sopra il Milan quartultimo e la zona play off, la formazione estense sta disputando un campionato tra alti e bassi ma comunque improntato al mantenimento della salvezza diretta. Il momento però è particolarmente difficile visto che gli emiliani sono reduci da due durissime sconfitte, 0-5 in casa contro il Sassuolo e 4-1 sul campo del Milan, con la difesa biancazzurra in piena crisi nelle ultime uscite.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Spal Primavera, match che andrà in scena al Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Alberto De Rossi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Boer; Ndiaye, Tripi, Keramitsis; Missori, Tahirovic, Di Bartolo, Rocchetti; Volpato; Cherubini, Voelkerling Persson. Risponderà la Spal allenata da Fabrizio Piccareta con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rigon; Borsoi, Saio, Csinger, D’Andrea, Forapani, Orfei, De Milato, Pinotti, Roda, Wilke.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Roma Spal Primavera, quindi possiamo subito andare a vedere cosa proponga il bookmaker per questa partita del campionato Primavera 1. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1.25 volte la cifra messa sul piatto, mentre l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote una vincita corrispondente a 5.50 volte la vostra giocata; il segno 2, per il successo degli ospiti, ha un valore che ammonta a 7.25 volte l’importo investito.



