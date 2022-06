Diretta Roma Spal U18/ Streaming video tv: giallorossi favoriti nella semifinale!

DIRETTA ROMA SPAL U18: LA SECONDA SEMIFINALE!

Roma Spal U18, in diretta dallo stadio Del Duca di Ascoli Piceno, va in scena alle ore 20:00 di giovedì 16 giugno: è la seconda semifinale nel campionato Under 18 2021-2022, e dunque al termine di questa partita avremo il quadro del match che varrà lo scudetto di categoria. La Roma in finale ci era già arrivata l’anno scorso, ma era stata battuta dal Genoa; in questa stagione è giunta prima in classifica e questo la dice lunga sulla bontà del settore giovanile giallorosso, che certo non per la prima volta fa parlare di sé per i risultati di primo livello per quasi tutte le squadre.

La Spal invece l’avevamo vista al Torneo di Viareggio, come le altre italiane impegnata con l’Under 18 nella Coppa Carnevale; gli estensi, quarti in classifica, hanno dovuto giocare il playoff nel quale hanno schiantato il Torino, ora sono tutt’altro che favoriti ma proveranno comunque a fare il colpo in gara secca, sapendo che potrebbe succedere di tutto. Vedremo allora cosa ci dirà la diretta di Roma Spal U18; mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA SPAL U18 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto la diretta tv di Roma Spal U18 non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la fase finale del campionato Under 18 infatti non viene trasmessa e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video. Per tutte le informazioni utili sulla partita sono comunque consultabili le pagine ufficiali che le due società mettono a disposizione sui social network: in particolare consigliamo di visitare gli account di Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPAL U18

Nella diretta Roma Spal U18 Giuseppe Scurto non potrà utilizzare lo squalificato Karagiorgis, al centro della difesa giocherà Touadi (con Ienco) davanti al portiere Del Bello, sulle corsie laterali ecco invece Pandimiglio e Giacomo Mancini. Al centro del campo potrebbero tornare i giocatori “prestati” alla Primavera: Pisilli e Ruggiero possono quindi essere le due mezzali a supporto di Ivkovic che giocherebbe in cabina di regia, mentre nel tridente offensivo Cedrick Koffi e Liburdi saranno gli esterni che dovranno accompagnare la prima punta, naturalmente Patrick Gante che parte favorito su Tarantino.

Massimo Pedriali schiera la sua Spal U18 con modulo speculare: a protezione del portiere Abati ci saranno Abdalla e Gobbo, in qualità di terzini spingeranno Cavallini e Saiani con un centrocampo nel quale Contiliano si occuperà di dettare i tempi di gioco, lasciando a Martini e Boccia il compito di inserirsi tra gli spazi o fare interdizione. Nel reparto avanzato attenzione ai tre calciatori che hanno segnato 44 gol complessivi in stagione regolare: Puletto il centravanti, Dell’Aquila e Semenza i due laterali.











