Diretta Roma Spezia/ Streaming video tv: occasione per Mourinho! (Serie A)

Roma Spezia sarà diretta dal signor Alessandro Prontera, e si gioca alle ore 20:45 di lunedì 13 dicembre: allo stadio Olimpico va in scena il match per la 17^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. Sicuramente una bella occasione per José Mourinho, che dopo la netta sconfitta casalinga contro l’Inter si è leggermente staccato dalle prime quattro della classifica; se non altro la sua squadra ha poi centrato gli ottavi di Conference League vincendo il girone, e dunque dovrà affrontare due partite in meno sulla strada verso il titolo, una buona notizia perché in un calendario fitto di impegni avere se non altro due turni di riposo può essere utile.

Lo Spezia naviga vicino alla zona retrocessione, per ora salvo perché Genoa e Salernitana sono in crisi; Thiago Motta, che ritrova oggi il suo vecchio allenatore ai tempi dell’Inter, sa di dover fornire qualche risposta importante anche se nell’ultimo turno ha strappato un pareggio importante al Sassuolo, soprattutto dal punto di vista della fiducia. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Roma Spezia; aspettando che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche valutazione sulle scelte che verranno operate da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni all’Olimpico.

DIRETTA ROMA SPEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Spezia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, appuntamento riservato agli abbonati che, oltre al loro decoder, potranno come al solito utilizzare l’applicazione Sky Go per la visione in mobilità; a proposito di diretta streaming video, ancora una volta sarà disponibile con la piattaforma DAZN, broadcaster ufficiale della Serie A che vi permetterà di seguire la partita di campionato su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPEZIA

Non sarà semplice affrontare Roma Spezia per Mourinho, che si trova con una rosa abbastanza accorciata: in difesa per esempio dovrà mandare in campo Kumbulla per completare la difesa con Smalling e Ibanez – davanti a Rui Patricio – mentre sulla zona della trequarti mancano sia Lorenzo Pellegrini che Zaniolo. Gioca allora Mkhitaryan, con un centrocampo nel quale Karsdorp e Matias Vina sono i laterali, e in mezzo agiscono come sempre Cristante e Veretout. Ci sarà poi spazio per Shomurodov nel tandem offensivo, l’uzbeko farà coppia con Abraham dopo che in Conference League ha giocato (con gol) Borja Mayoral.

Thiago Motta non ha convocato Nzola (motivi disciplinari) e allora davanti potrebbe esserci Manaj a giostrare insieme all’ex Verde, in un 3-5-2 che va verso la conferma e dunque una difesa a tre nella quale Amian, Erlic e Nikolaou sembrano favoriti per coprire il portiere Provedel. Gli esterni dello Spezia dovrebbero essere Gyasi, che arretra il suo raggio d’azione, e Simone Bastoni; Bourabia potrebbe avere una maglia in cabina di regia, a fargli compagnia in mediana avanzano la loro candidatura Kovalenko e Maggiore.

QUOTE E PRONOSTICO

Valutiamo subito quello che l’agenzia Snai ha proposto per un pronostico su Roma Spezia. Naturalmente sono i giallorossi ad avere il chiaro favore del bookmaker: vale infatti 1,40 volte quanto messo sul piatto il segno 1, che identifica la vittoria dei padroni di casa, contro la quota di 7,25 volte l’importo investito sul segno 2, che naturalmente regola l’eventualità del successo esterno. Il pareggio, per il quale come sempre bisognerà puntare sul segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita che corrisponde a 5,00 volte la cifra giocata.

