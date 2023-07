DIRETTA ROMA SPORTING BRAGA/ Video streaming tv: focus sui portoghesi (amichevole oggi 26 luglio 2023)

DIRETTA ROMA SPORTING BRAGA: FOCUS SUI PORTOGHESI

Mentre aspettiamo la diretta di Roma Sporting Braga, spendiamo qualche parola anche circa la formazione portoghese, che sarà dunque padrona di casa in questa amichevole, anche se non giocherà nel suo stadio (celebre per essere almeno parzialmente scavato nella roccia), bensì ad Albufeira, località della regione dell’Algarve, sempre in Portogallo ma più a Sud rispetto a Braga. Lo Sporting nel passato campionato ha chiuso la Primeira Liga ad un eccellente terzo posto in classifica, soddisfazione mai banale in Portogallo quando si riesce a precedere almeno una delle tre big, anche se il cammino nelle Coppe europee non era stato altrettanto brillante.

Ne parliamo perché molti ricorderanno naturalmente il playoff di Conference League disputato nello scorso mese di febbraio, quando la Fiorentina colse una meravigliosa vittoria esternare 0-4 sul campo dello Sporting Braga prima di completare l’opera vincendo anche la partita di ritorno per 3-2 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Adesso è la Roma ad incrociare lo Sporting Braga, anche se contesto e clima saranno decisamente diversi… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA SPORTING BRAGA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Roma Sporting Braga sarà più correttamente una diretta streaming video, ma le modalità sono ormai perfettamente note a tifosi ed appassionati di calcio, dal momento che il match amichevole sarà trasmesso sulla piattaforma DAZN. Per i non abbonati, informazioni in diretta su Roma Sporting Braga arriveranno sicuramente tramite il sito Internet e i profili social ufficiali della società giallorossa.

PRIMA AMICHEVOLE PORTOGHESE PER MOU!

Roma Sporting Braga, in diretta dallo Stadio Municipal di Albufeira, in Portogallo, si giocherà alle ore 21.00 italiane (le 20.00 locali) di questa sera, mercoledì 26 luglio: appuntamento quindi con la prima amichevole nel contesto della tournée estiva della Roma di José Mourinho in Portogallo e per la precisione nella regione dell’Algarve. Sotto la gestione dello Special One sta diventando un classico per la Roma affrontare almeno parte della preparazione estiva proprio in Portogallo, allora oggi ci attende la diretta di Roma Sporting Braga per le prime indicazioni di un certo livello sul grado di preparazione della Magica.

Finora infatti l’estate 2023 della Roma era stata abbastanza tranquilla, con una prima amichevole contro il Boreale e poi il piccolo derby regionale contro il Latina, entrambi test disputati a Trigoria e chiusi naturalmente con due larghe vittorie da parte della Roma. Gradualmente si comincia a fare sul serio, anche perché ormai mancamento di un mese all’inizio del prossimo campionato di Serie A, di conseguenza adesso siamo giustamente molto curiosi di scoprire che cosa succederà questa sera ad Albufeira, nella diretta di Roma Sporting Braga…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA SPORTING BRAGA

Diciamo qualcosa infine anche circa le probabili formazioni per la diretta di Roma Sporting Braga, in particolare naturalmente per quanto riguarda i giallorossi di mister José Mourinho, che per questa amichevole a casa sua dovrebbe utilizzare il modulo 3-4-1-2, con questi possibili undici titolari: Svilar in porta; davanti a lui la difesa a tre formata da Mancini, Smalling e Ibanez; a centrocampo il quartetto composto da Kristensen, Cristante, Matic e Spinazzola da destra a sinistra; infine, ecco Dybala nei panni del trequartista alle spalle dei due attaccanti Belotti e Solbakken.

Indichiamo anche quelli che potrebbero essere gli undici titolari dello Sporting Braga per l’odierna amichevole contro la Roma: il modulo di riferimento è in questo caso il 4-3-3, in campo dal primo minuto potremmo vedere il portiere Magalhaes; i quattro difensori Banza, Borja, Bruma, Djalo; a centrocampo il terzetto con i due Horta, Horta e Mendes; infine nel tridente d’attacco dello Sporting Braga potrebbero agire Niakate, Saatci e Carvalho.











