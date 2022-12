Diretta/ Roma St. Polten donne, streaming video tv: sfida diretta (Champions League)

DIRETTA ROMA ST. POLTEN FEMMINILE: SFIDA DECISIVA PER IL SECONDO POSTO!

Roma St. Polten, in diretta venerdì 16 dicembre 2022 alle ore 18.45 presso lo Stadio Domenico Francioni di Latina sarà una delle sfide valevoli per la quinta giornata della fase a gironi della Women’s Champions League. La sfida decisiva per il secondo posto del gruppo B, le giallorosse con una vittoria possono brindare alla qualificazione.

Probabili formazioni Roma Cadice/ Mourinho chi schiera in amichevole?

La Roma è seconda con 7 punti ma è reduce dalla brutta sconfitta esterna per 4-2 contro il Wolfsburg. Il St. Polten, invece, è terzo a quota 4 punti e arriva dal pareggio per 1-1 contro lo Slavia Praga. Con una vittoria, la compagine tedesca potrebbe riaprire le sorti del girone, con la qualificazione in ballo sino all’ultimo minuto del girone.

Probabili formazioni Roma Cadice/ Diretta tv, Mourinho fa esperimenti (amichevole)

COME VEDERE LA PARTITA ROMA ST. POLTEN FEMMINILE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Roma St. Polten femminile sarà trasmessa in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione della massima competizione europea femminile, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN

PROBABILI FORMAZIONI ROMA ST. POLTEN DONNE

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Roma St. Polten. Partiamo dalla compagine giallorossa, in campo con il 4-3-3: Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Minami, Andressa, Giugliano, Greggi, Glionna, Giacinti, Haavi. Passiamo adesso all’undici austriaco, schierato con lo stesso modulo di gioco: Schluter, Tabotta, Balog, Klein, Fuchs, Wenger, Mikolajova, Brunnthaler, Madi, Enzinger, Zver.

DIRETTA/ Roma Yokohama Marinos (risultato finale 3-3): un pareggio pirotecnico!

© RIPRODUZIONE RISERVATA