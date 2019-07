Diretta Roma Ternana/ Streaming video e tv: secondo impegno amichevole a Trigoria

Roma Ternana è la seconda amichevole che la squadra giallorossa gioca sabato 27 luglio 2019: Paulo Fonseca e i suoi ragazzi tornano in campo alle ore 18:00 dopo aver affrontato il Rieti, e dunque per la terza volta nello spazio di quattro giorni se la vedono contro una formazione che fa parte della Serie C. La prima parte del precampionato giallorosso dunque riguarda più che altro impegni abbordabili, perchè il nuovo allenatore vuole testare il gruppo senza caricarlo di eccessive responsabilità e contro avversari che possano soprattutto essere sparring partner; è lui il primo a dover conoscere la rosa e l’ambiente e dunque è del tutto logico che il percorso intrapreso dalla società sia questo. Riguardo la formazione, ne aspettiamo una del tutto diversa rispetto a quella che ha giocato la prima partita ma anche da questo punto di vista potrebbero esserci delle sorprese; valutiamo allora quali potrebbero essere le scelte del tecnico per la diretta di Roma Ternana, che inizia ormai tra poche ore.

La diretta tv di Roma Ternana, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa sulla televisione satellitare e nello specifico su Roma TV, il canale tematico al numero 213 per il quale basterà semplicemente l’abbonamento al pacchetto Calcio di Sky. Non sarà disponibile invece una diretta streaming video per seguire l’incontro, perchè Roma TV non rientra nell’offerta fornita da Sky Go.

Come giocherà Fonseca in Roma Ternana? Come detto, proviamo a studiare un undici diverso rispetto al primo: in porta andrà Pau Lopez, con una difesa che prevederà al centro due giovani come Gianluca Mancini e Capradossi. I terzini inevitabilmente potrebbero essere Karsdorp e Kolarov; in mezzo al campo da valutare se Florenzi possa giocare ancora come mediano, quasi certamente ci sarà Veretout (se non sarà stato titolare prima) e potrebbe esserci spazio per il giovane D’Urso, oppure Cristante a seconda di chi sarà la sua spalla. Davanti invece Cengiz Under si candida per avere un posto come laterale a destra, dall’altra parte potrebbe giocare Defrel e, a fare da supporto centrale per il centravanti Schick, potrebbe avere una maglia Zaniolo a meno che non si decida di testare qualcun altro.



