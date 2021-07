Diretta Roma Ternana/ Streaming video tv: seconda amichevole per Mourinho

DIRETTA ROMA TERNANA: ALTRI ESPERIMENTI PER MOU!

Roma Ternana, in diretta dal Centro Sportivo di Trigoria, è la seconda amichevole estiva per la squadra di José Mourinho: si gioca alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 18 luglio 2021, appena tre giorni dopo la prima uscita stagionale della nuova Roma, che giovedì aveva giocato contro il Montecatini, match di relativo valore agonistico e terminato con il successo per 10-0 dei giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TERNANA/ Le scelte di Cristiano Lucarelli per il match

Questa volta invece si fa decisamente più sul serio, perché la Ternana neopromossa in Serie B sarà un banco di prova assai più attendibile per valutare i primi giorni di lavoro di José Mourinho alla Roma, un’avventura affascinante e che ha già avuto un primo risultato, cioè quello di rilanciare l’entusiasmo nella metà giallorossa della Capitale. Purtroppo però la diretta di Roma Ternana sarà un evento per pochi intimi, perché la partita amichevole sarà giocata a Trigoria rigorosamente a porte chiuse per volontà della società giallorossa. In ogni caso, l’amichevole con i rossoverdi umbri può essere considerata come il primo vero banco di prova verso il campionato di Serie A 2021-2022, di cui mercoledì abbiamo scoperto il calendario.

CALCIOMERCATO ROMA/ Concorrenza per Vina ed Alex Telles

DIRETTA ROMA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Ternana purtroppo non sarà garantita oggi, anche perché la società giallorossa ha chiuso Roma Tv ed inoltre, come abbiamo già accennato, l’amichevole di oggi si svolgerà a porte chiuse a Trigoria. Non è prevista di conseguenza nemmeno una diretta streaming video ufficiale, per avere informazioni utili sulla partita dovrete rivolgervi eventualmente agli account ufficiali delle due società sui social network, inoltre la Roma diffonderà gli highlights al termine di questa amichevole.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TERNANA

Nel leggere le probabili formazioni di Roma Ternana dobbiamo considerare innanzitutto che questa seconda amichevole arriva appena tre giorni dopo la precedente, di conseguenza è facile immaginare che José Mourinho possa ruotare in modo ampio la rosa attualmente a sua disposizione, dando magari più spazio a chi ha giocato meno giovedì, anche se sicuramente la Ternana sarà un banco di prova ben più attendibile rispetto al Montecatini. Il riferimento è comunque ancora lo stesso 4-2-3-1, che aveva visto Fuzato in porta, protetto dalla difesa a quattro con Tripi, Mancini, Kumbulla e Calafiori da destra a sinistra (giovanissimi i due terzini); in mediana aveva agito la coppia Villar-Bove; in attacco invece ecco Carles Perez, Mkhitaryan e Zalewski in appoggio alla prima punta Borja Mayoral. Vedremo se oggi ci sarà più spazio per qualche big che giovedì era entrato nella ripresa, come Smalling, Diawara e naturalmente Zaniolo, uno dei giocatori più attesi per la Roma 2021-2022.

ALEX TELLES ALL'INTER?/ Calciomercato news, "Felice di ricominciare con lo United"

© RIPRODUZIONE RISERVATA