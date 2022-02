Diretta Roma Torino Primavera/ Streaming video tv: giallorossi lanciati al comando

DIRETTA ROMA TORINO PRIMAVERA: GIALLOROSSI AL COMANDO DELLA CLASSIFICA

Roma Torino Primavera, in diretta sabato 12 febbraio alle ore 11:00, è valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. I giallorossi sono reduci dal successo nel recupero giocato contro il Genoa, gara terminata con il risultato di 1-0. Grazie a questa vittoria, la squadra di Alberto De Rossi, ha riscattato la precedente sconfitta subita in casa della Fiorentina. La Roma Primavera è al comando della classifica con 40 punti, nove in più rispetto al Cagliari secondo.

Il Torino arriva alla sfida contro la Roma, dopo il pareggio casalingo arrivato contro il Lecce, partita terminata con il punteggio di 1-1. La compagine allenata da Luca Chiappino, con questo risultato ha posto fine alla serie di sconfitte che durava da tre giornate, tra cui il derby contro la Juventus. La gara di andata, disputata lo scorso agosto, è terminata con l’ampio successo della Roma, che si è imposta sul Torino con un netto 0-4.

ROMA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA TORINO PRIMAVERA

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Roma Torino Primavera, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1. L’allenatore giallorosso, Alberto De Rossi, dovrebbe schierare i suoi ragazzi con il modulo 3-4-1-2. Questa la probabile formazione titolare della Roma Primavera: Mastrantonio; Ndiaye, Morichelli, Keramitsis; Missori, Tripi, Tahirovic, Rocchetti; Volpato; Voelkerling Persson, Cherubini.

Luca Chiappino, tecnico del Genoa Primavera, dovrebbe rispondere schierando la sua squadra con lo speculare modulo 3-4-1-2. Ecco la probabile formazione titolare genoana, la quale dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Roma: Corci; Marcandalli, Calvani, Gjini; Nesci, Sadiku, Macca, Dellepiane; Besaggio; Sahli, Buska.



