Tutte le informazione della diretta Roma Torino, la situazione delle squadre, come vedere la partita, probabili formazioni, possibile esito finale

Diretta Roma Torino Primavera, giallorossi vicini al podio

In chiusura della prima parte della nona giornata del Campionato Primavera ci sarà la diretta Roma Torino, sfida importante per entrambe le squadre che potrebbero ottenere una svolta nella loro stagione e nel raggiungimento dei loro obiettivi, i giallorossi infatti con una vittoria potrebbero ottenere un posto sul podio per la prima volta in stagione, tornando così ad occupare la posizione che nella passata stagione hanno a lungo detenuto, la vittoria 3-0 contro il Cagliari della settimana passata è sicuramente un messaggio lanciato alle avversarie.

Per i granata invece la situazione è opposta visto che con una vittoria potrebbero allontanarsi dalla zona playout in cui però con una sconfitta sarebbero risucchiati, con un grande rischio per il futuro, rispetto allo scorso anno poi si è visto un calo come dimostra il sedicesimo posto con 7 punti rispetto al decimo con cui hanno chiuso la scorsa stagione e il pareggio 0-0 contro il Frosinone.

Diretta Roma Torino Primavera streaming video, come vedere la partita

Il fischio d’inizio della diretta Roma Torino del Campionato Primavera è previsto per le 15.00 e alla stessa ora i tifosi e gli appassionati della competizione potranno sintonizzarsi su Sportitalia, al canale 60 del digitale terrestre, per godersi la sfida trasmessa in chiaro per tutto il pubblico, oltre alla televisione poi sarà possibile usufruire anche dello streaming sul sito sportitalia.it e sull’applicazione.

Formazioni Roma Torino Primavera, probabili protagonisti della gara

Nella diretta Roma Torino del Campionato Primavera i due tecnici dovrebbero fare affidamento sempre alla stessa formazione scesa in campo nell’ultima uscita stagionale e che ha permesso di ottenere risultati importanti, Federico Guidi quindi proporrà ancora il suo 3-4-2-1 con De Marzi, Nardin, Seck e Mirra, Sangaré, Arduini, Bah e Lulli, Di Nunzio e Della Rocca, e Arena. Per Francesco Baldini invece la scelta sarà un più semplice 3-5-2 con Santer tra i pali, Carrascosa, Pellini e Zaia come reparto difensivo, Kugyela e Polikratis sulle fasce con Sabone, Acquah e Brzyski in mezzo al campo, e davanti la coppia Perciun e Carvalho.

Roma Torino Primavera, possibile esito finale

Anche la diretta Roma Torino del Campionato Primavera dovrebbe vedere un risultato molto netto e scontato con la vittoria dei giallorossi che sono una delle squadre più forti della competizione per l’organico che hanno a disposizione e per l’esperienza del tecnico che anche l’anno passato ha chiuso ai piani alti. I granata cercheranno ancora una volta di chiudersi e riuscire ancora una volta a strappare anche solo un pareggio che potrebbe avere un risultato importante se non addirittura riuscire a sfruttare qualche possibile varco e ottenere così anche un’impensabile vittoria.