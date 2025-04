DIRETTA ROMA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Partita di immensa tradizione, se possibile fatte le debite proporzioni ancora di più a livello giovanile (parliamo di due vivai fra i migliori d’Italia da sempre), negli anni recenti la diretta Roma Torino Primavera negli ultimi anni ha sorriso soprattutto ai giallorossi, che hanno ottenuto quattro vittorie e altrettanti pareggi a fronte di due sconfitte nei dieci precedenti più recenti, da sabato 1° febbraio 2020 in poi.

Attenzione però, perché il fattore campo non è affatto un vantaggio: tre delle quattro vittorie della Roma sono arrivate in casa del Torino, che invece ha colto in trasferta entrambi i suoi successi. Insomma, verrebbe quasi da dire che oggi sia per il Torino il vantaggio, sebbene la Roma abbia vinto per 2-4 all’andata in casa dei granata lunedì 13 gennaio scorso. Partita di fatto senza storia, con la Roma avanti per 0-4 dopo un’ora di gioco e in seguito i due gol del Torino per salvare almeno l’orgoglio granata. Oggi riderà ancora una volta la squadra in trasferta? Ce lo dirà la diretta Roma Torino Primavera! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

ROMA TORINO PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Ancora una volta, sarà il canale 60 di Sportitalia il riferimento per la diretta Roma Torino Primavera in tv, con sito e app dell’emittente per la diretta streaming video.

FAVORITA LA CAPOLISTA

La capolista è ripartita grazie alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, la diretta Roma Torino Primavera alle ore 13.00 di oggi pomeriggio, sabato 5 aprile 2025, ci dirà quindi se per i giovani giallorossi il divertente successo sul campo del Bologna abbia messo definitivamente alle spalle il precedente passaggio a vuoto. Con 64 punti all’attivo non è ancora certo il posto fra le prime due e allora bisognerà correre in queste ultime settimane di stagione regolare, compresa l’odierna partita casalinga contro una squadra che ormai dovrebbe avere poco da chiedere al campionato.

In effetti nella diretta Roma Torino Primavera gli ospiti granata lotteranno soprattutto per l’orgoglio in una trasferta prestigiosa, ma con 40 punti al loro attivo dopo la netta vittoria contro l’Empoli dovrebbero da una parte avere definitivamente raggiunto la tranquillità, dall’altra sono però troppo lontani da chi puntati playoff scudetto. Insomma, tutto dovrebbe sorridere alla capolista, che ha già vinto all’andata, ma la conferma (o la smentita) dovrà arrivare dalla diretta Roma Torino Primavera…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO PRIMAVERA

Entrambe arrivano da vittorie convincenti, non ci attendiamo quindi particolari novità nelle probabili formazioni per la diretta Roma Torino Primavera. Per la Roma di Gianluca Falsini un modulo 4-2-3-1 con Nardin e Seck a protezione di Marcaccini insieme ai due terzini Marchetti e Reale; in mediana capitan Di Nunzio con Romano; trequartista centrale Coletta, con le due ali Marazzotti a destra e Della Rocca a sinistra a sostegno del centravanti Almaviva.

La risposta di mister Christian Fioratti per il Torino Primavera dovrebbe invece prevedere il 4-3-3, con Gabellini oppure Franzoni prima punta, affiancato dalle ali Politakis e Cacciamani. A centrocampo ecco capitan Dalla Vecchia reduce dalla bella doppietta contro l’Empoli, insieme ad Acar e Liema Olinga. Infine, i difensori centrali Olsson e Mullen proteggeranno il portiere Siviero insieme a Zaia a destra e Krzyzanowski a sinistra.