Diretta Roma Torino Primavera/ Streaming video tv: sfida delicata per De Rossi

Roma Torino Primavera, diretta dall’arbitro Gianpiero Miele, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 11.00, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Giallorossi reduci da un pari in casa del Chievo che non ha permesso loro di agganciare l’Inter al terzo posto in classifica, anche se il contemporaneo ko della Juventus ha almeno consentito alla squadra allenata da Alberto De Rossi di recuperare la quarta piazza. In Coppa Italia però la Roma Primavera si è guadagnata una grande soddisfazione, vincendo 1-4 in casa della lanciatissima Atalanta, reduce da una lunga serie positiva e campione d’Italia in carica, un risultato che ha fatto sicuramente sensazione. Dall’altra parte il Torino Primavera ha interrotto la sua recente serie positiva cadendo in casa contro un Napoli rivitalizzato dal cambio di allenatore. I granata restano a +2 dalla zona play out ma non possono ancora dirsi tranquilli. Nel match d’andata di questo campionato è stato il Torino a piegare la Roma, 3-2 ribaltando lo 0-2 iniziale per i giallorossi. L’ultimo precedente in casa della Roma Primavera, il 19 aprile scorso, ha visto invece i giallorossi imporsi in goleada con un netto 5-0.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino Primavera sarà trasmessa in esclusiva da Sportitalia, sul canale numero 60 del digitale terrestre oppure in caso di esigenze di palinsesto sul proprio canale tematico SI Solo Calcio. Quest’ultimo si può vedere collegandosi tramite smart tv con l’apposito telecomando oppure in diretta streaming video via internet, collegandosi tramite pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone sul sito sportitalia.com. L’emittente detiene infatti i diritti in esclusiva di tutte le gare del campionato Primavera 1 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Roma Torino Primavera, sabato 1 febbraio 2020 alle ore 11.00, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. La Roma allenata da De Rossi dovrebbe scegliere il 4-3-3 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Cardinali; Parodi, Trasciani, Bianda, Semeraro; Sdaigui, Tripi, Simonetti; D’Orazio, Felipe Estrella, Riccardi. Il Torino Primavera guidato in panchina da Sesia sarà chiamata a rispondere con un 3-5-2 così disposto sul rettangolo verde: Lewis; Singo, Marcos, Celesia; Ghazoini, Munari, Sandri, Greco, Kouadio; Gonella, Ibrahimi.



