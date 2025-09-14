Diretta Roma Torino streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la terza giornata di Serie A.

DIRETTA ROMA TORINO: GIALLOROSSI PER IL TRIS!

È interessante la diretta Roma Torino, anche innanzitutto per una questione di calendario: in programma alle ore 12:30 di domenica 14 settembre, rappresenta il primo lunch match della Serie A 2025-2026, campionato arrivato alla terza giornata e che riparte dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Troviamo una Roma che oggi potrebbe raccogliere la terza vittoria consecutiva e rimanere a punteggio pieno: per i giallorossi massimo risultato con il minimo sforzo contro Bologna e Pisa, un doppio 1-0 che ha consentito a Gian Piero Gasperini di aprire nel migliore dei modi un’avventura che ora potrebbe spiccare il volo.

Non può dire lo stesso Marco Baroni, che ha rilevato Paolo Vanoli sulla panchina del Torino: i suoi granata hanno ottenuto un pareggio contro la Fiorentina, prima avevano perso 5-0 contro l’Inter e non sono ancora riusciti a segnare.

Siamo solo all’inizio del campionato e dunque c’è tutto il tempo per recuperare, ma è chiaro che in casa granata l’atmosfera sia già un pochino pesante; magari nella diretta Roma Torino tornerà il sereno ma è inevitabile dire che i giallorossi partano favoriti, intanto valutiamo meglio come le due squadre potrebbero essere schierate sul terreno di gioco.

DOVE SEGUIRE ROMA TORINO IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Appuntamento sul satellite, precisamente il canale DAZN1, per la diretta Roma Torino, che potrà essere seguita anche in diretta streaming video grazie alla piattaforma DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

Avvicinandoci alla diretta Roma Torino possiamo dunque notare come Gasperini abbia il dubbio Wesley, il laterale destro non è al top e allora Rensch potrebbe prenderne il posto in un 3-4-2-1 che avrà sempre Hermoso, Gianluca Mancini e N’Dicka a protezione di Svilar, con Angeliño intoccabile sulla corsia sinistra e in mezzo al campo la solita coppia formata da Cristante e Manu Koné. Davanti gioca Evan Ferguson; alle sue spalle Matias Soulé matchwinner a Pisa è confermato, tra Dybala e El Shaarawy questa volta la maglia potrebbe spettare all’argentino ma staremo a vedere.

Anche le scelte di Baroni per il Torino sembrano fissate: Saul Coco e Maripan davanti a Israel, Pedersen e Biraghi che fanno i terzini spingendo anche e aiutando un centrocampo nel quale Asllani è pronto a prendere il comando delle operazioni, agendo in sincronia con Casadei e Ilic che saranno schierati sulle mezzali, l’alternativa potrebbe essere Anjorin che però in questo momento sembra indietro nelle gerarchie, ma troverà il modo di rendersi utile. Nel tridente ecco poi Giovanni Simeone a fare il centravanti; sugli esterni Ngonge e Vlasic, con un modulo che potrebbe anche passare al 4-3-2-1.

QUOTE E PRONOSTICO ROMA TORINO

All’interno della diretta Roma Torino possiamo parlare anche delle quote che sono state segnalate dalla Snai, con un vantaggio netto per i giallorossi grazie al valore di 1,50 volte la giocata che va a regolare il segno 1, mentre il successo dei granata identificato dal segno 2 vi porterebbe in dote una somma pari a 6,50 volte quanto messo sul piatto. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: qui arriviamo ad un valore corrispondente a 4,10 volte l’importo investito sul match.