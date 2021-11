DIRETTA ROMA TORINO/ Video streaming tv: la ricca tradizione del big match

DIRETTA ROMA TORINO: LO STORICO

Come è facile immaginare la diretta tra Roma e Torino è parta dalla solidissima tradizione: alla vigilia del match per la 14^ giornata di Serie A pure andiamo a curiosare in questo ricco storico. Il riferimento è immenso: dal 1928 a oggi le due formazioni si sono sfidate in ben 178 occasioni ufficiali, pure tra primo campionato e Coppa Italia, di cui in particolare ricordiamo la finale del 1963-64, del 1979-80, 1980-81 e 1992-93). Dati alla mano vediamo poi che per tale scontro diretto nel complesso sappiamo contare fin qui ben 75 successi dei giallorossi e solo 57 affermazioni dei granata, con anche 46 pareggi fin qui recuperati.

Se guardiamo al trend recente poi questo è nettamente a favore della lupa: negli ultimi 10 testa a testa, registrati dal 2016 in avanti ecco che emergono ben sette vittorie da parte della Roma e solo tre affermazioni del Torino. Pure va detto che il club piemontese ha fatto proprio l’ultimo precedente dell’incontro, occorso nel turno di ritorno del campionato 2020-21 della Serie A: allora in Piemonte fu bellissimo tris da parte del Toro. (agg Michela Colombo)

ROMA TORINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Torino di Serie A sarà disponibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN. Sarà quindi una diretta streaming video, e per accedere ai contenuti dell’emittente bisognerà essere abbonati al servizio. Per poter visionare la partita è necessario disporre di una connessione ad internet e dell’applicazione dedicata installata su un dispositivo mobile o una Smart Tv. La gara non sarà quindi una delle tre trasmesse in co-esclusiva da Sky Sport.

MOURINHO INCEROTTATO VUOLE I 3 PUNTI!

Roma Torino sarà diretta dall’arbitro Daniele Chiffi della sezione di Padova. La gara in programma domenica 28 novembre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma, sarà valevole per la 14^ giornata di andata di Serie A. Dopo le due sconfitte consecutive, subite contro Milan e Venezia, la Roma ha ritrovato il sorriso superando il Genoa con il risultato di 0-2 nella scorsa giornata di campionato. La formazione di José Mourinho, si è poi confermata giovedì, centrando la qualificazione per la fase successiva di Conference League, battendo con un netto 4-0 lo Zorya. Risultati che fanno ben sperare i tifosi giallorossi in vista del prossimo turno.

Il Torino è reduce da una buona vittoria per 2-1 contro l’Udinese. La formazione di Ivan Juric è in cerca di continuità, infatti nelle ultime cinque giornate si sono alternate 3 sconfitte e 2 successi. I granata occupano la parte centrale di classifica con 17 punti all’attivo, distanti quattro lunghezze dalla zona-Europa. Dando uno sguardo alle ultime sfide tra le due compagini, il bilancio della scorsa stagione è in parità. Infatti nella gara di andata la Roma vinse 3-1 sui granata, mentre in quella di ritorno a conquistare il successo fu il Torino con lo stesso risultato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA TORINO

Vediamo le probabili formazioni della partita Roma Torino di Serie A, che dovrebbero scendere in campo dal primo minuto allo stadio Olimpico. José Mourinho dovrà fare a meno dello squalificato Veretout, il sostituto sarà Darboe. Nel terzetto difensivo dovrebbe tornare Smalling, il quale prenderà il posto di Kumbulla. Per il resto dovrebbe essere confermata la Roma vincente nello scorso turno contro il Genoa, con il modulo 3-4-1-2. Ecco la probabile formazione titolare dei giallorossi: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Darboe, El Shaarawy; Mkhitaryan; Shomurodov, Abraham.

Non dovrebbero esserci grandi novità per il Torino. Ivan Juric sembra intenzionato a riproporre la formazione che ha battuto l’Udinese nella scorsa giornata. In attacco quindi Andrea Belotti, supportato da Praet e Brekalo. Questo il probabile undici titolare che dovrebbe affrontare la Roma, schierato con il modulo 3-4-1-2: Milinkovic-Savic; Djidji; Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Belotti.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse di Roma Torino di Serie A, proposte dall’agenzia Snai. Ad avere i favori dei pronostici sono i giallorossi, infatti la vittoria della Roma, abbinata al segno 1 è quotata 1.70. Un eventuale pareggio, associato al segno X, viene proposto a 4.00. Il risultato meno probabile sembra il successo del Torino, che abbinato al segno 2, viene quotato 4.50.

