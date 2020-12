Diretta Roma Torino/ Streaming video tv: posticipo all’Olimpico (Serie A)

DIRETTA ROMA TORINO: OCCASIONE PER I GIALLOROSSI

Roma Torino, che sarà diretta dal signor Rosario Abisso, si gioca alle ore 20:45 di giovedì 17 dicembre: rappresenta il posticipo nella 12^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si affrontano due squadre che hanno obiettivi diversi, e dal rendimento opposto: i giallorossi, pur con qualche battuta d’arresto, rimangono a stretto contatto con la possibilità di tornare in Champions League e sono reduci dalla manita rifilata al Bologna, in trasferta e nel solo primo tempo. Il Torino invece crolla, incapace di vincere: il pareggio del Crotone l’ha trascinato all’ultimo posto in classifica e, come se non bastasse, la squadra di Marco Giampaolo sembra aver paura di affrontare a viso aperto l’avversario, come detto dall’allenatore e come si evince sul campo. Troppe rimonte subite, ultima quella casalinga contro l’Udinese: adesso la situazione è davvero tosta e servirà più dell’ordinario per salvarsi. Dunque una bella occasione per la squadra di Paulo Fonseca, ma vedremo come andranno le cose: aspettando la diretta di Roma Torino possiamo fare qualche valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA TORINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Torino sarà disponibile in esclusiva per i soli abbonati alla televisione satellitare, che la potranno seguire sul canale Sky Sport Serie A al numero 202 del loro decoder. In alternativa, come di consueto, la stessa emittente fornirà la visione della partita in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà attivare l’applicazione Sky Go, anche questa riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO

In Roma Torino Fonseca perde Cristante che è squalificato: si rivede Smalling al centro di una difesa nella quale ha recuperato Gianluca Mancini, che dunque dovrebbe andare regolarmente in campo con Ibanez a completare la linea (pronto Kumbulla nel caso). A centrocampo salgono le quotazioni del duo Lorenzo Pellegrini-Veretout che spinge Villar in panchina, sugli esterni l’ex Bruno Peres e Spinazzola daranno supporto alla fase difensiva ma anche a Pedro, che torna dalla squalifica, e Mkhitaryan schierati come di consueto alle spalle di Dzeko. Giampaolo dovrebbe confermare il 3-5-2: Nkoulou, Bremer e Izzo si giocano il posto in difesa con il brasiliano favorito, con lui agiranno Lyanco e Ricardo Rodriguez a protezione di Sirigu mentre Singo e Vojvoda (con Ansaldi che non dovrebbe farcela) a spingere sulle fasce laterali. A centrocampo Lukic è in vantaggio su Meité per completare una linea nella quale Rincon sarà il riferimento, in panchina potrebbe però andare Linetty. Ballottaggio anche in attacco, nel ruolo di partner di Belotti: qui Federico Bonazzoli sembra poter avere la meglio su Zaza.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo ora a vedere quello che l’agenzia Snai ha previsto per il pronostico su Roma Torino: il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,40 volte la puntata, contro il valore di 6,75 volte la posta che accompagna il segno 2 per l’affermazione degli ospiti. L’eventualità del pareggio, regolata ovviamente dal segno X, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 5,25 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA