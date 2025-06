DIRETTA ROMA TORINO U18 (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Eccoci alla diretta Roma Torino U18, dobbiamo osservare che solamente da pochi anni la FIGC ha deciso di istituire il Campionato Nazionale Under 18. Era il 2019 e la prima edizione fu cancellata in corsa a causa della pandemia di Coronavirus, quindi nell’albo d’oro troviamo i nomi solamente di quattro vincitrici, che in realtà sono due sole società con due scudetti a testa. Sono nomi forse poco attesi, perché parliamo di Genoa e Spal: i rossoblù liguri hanno vinto nel 2021 e poi nel 2024, curiosamente in entrambi i casi contro la Roma in finale, quindi i giallorossi dovranno sfatare una sorta di tabù.

In mezzo ci sono stati invece i due scudetti Under 18 della Spal, che nel 2022 ebbe la meglio in un derby emiliano contro il Bologna e nel 2023 invece contro l’Inter. Per il Torino quindi questa è la prima finale scudetto U18, mentre la Roma spera che cambiando avversaria il verdetto oggi a Latina possa essere diverso dai precedenti. Fin qui la breve storia, ma adesso ovviamente non vediamo l’ora di seguire la diretta Roma Torino U18! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA TORINO U18 IN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta Roma Torino U18 in tv sarà, per tutti i tifosi e appassionati, sul portale federale Vivo Azzurro TV, che consentirà così di seguire la finale scudetto degli Under 18.

ROMA TORINO U18: LA FINALE SCUDETTO DEGLI UNDER 18

Una bellissima serata ci attende dallo stadio Domenico Francioni di Latina, dove alle ore 20.00 di oggi, giovedì 12 giugno 2025, si giocherà la diretta Roma Torino U18, cioè la finale scudetto per il Campionato Nazionale Under 18 edizione 2024-2025. Ci sarà quindi tutto il fascino di una partita che metterà in palio un titolo tricolore, per designare gli eredi del Genoa che aveva vinto un anno fa. Le semifinali invece sono state appena due giorni fa, quindi abbiamo indicazioni molto significative verso la diretta Roma Torino U18…

In entrambi i casi sono state vittorie di misura, con il punteggio di 1-0 che dunque ha messo in luce in particolare la validità delle difese di giallorossi e granata. Per prima era arrivata la vittoria del Torino U18 contro il Cesena, un successo firmato dal gol al 75′ minuto di gioco di Cacciamani. C’è voluto un po’ anche per il gol della Roma U18 nella seconda semifinale contro l’Inter, decisa dalla rete al 71′ minuto firmata da Di Nunzio. Sarà una finale con le difese in evidenza? Ce lo dirà la diretta Roma Torino U18…

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TORINO U18

Tenuto conto che si gioca ad appena due giorni di distanza dalle semifinali, quindi attenzione a possibili effetti di turnover, le probabili formazioni della diretta Roma Torino U18 dovrebbero comunque vedere in linea di massima molte conferme. Per la Roma di Marco Ciaralli la base è un modulo 4-3-2-1 con Marcaccini in porta; difesa a quattro che potrebbe schierarsi con Marchetti, capitan Zinni, Terlizzi e Cama; a centrocampo si può indicare il trio con Arduini, Di Nunzio e Panico; in avanti Belmonte e Bah sulla trequarti alle spalle del centravanti Sugamele.

Potremmo invece indicare il 3-5-2 come modulo tattico per il Torino Under 18 allenato dal mister Michele Vegliato. Quanto agli undici titolari, con le stesse precisazioni già fatte per gli avversari, ecco in porta Anino; davanti a lui la difesa a tre con Gatto, Pellini e Fiore; folto invece il reparto a cinque del centrocampo, con Conzato a destra e Cacciamani a sinistra come esterni, in mezzo invece Ferraris, Liema Olinga e Kirilov; infine nel tandem d’attacco spazio per Conte e Spadoni.