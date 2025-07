Diretta Roma Trastevere streaming video tv: orario, probabili formazioni e risultato della prima amichevole giallorossa (oggi 19 luglio 2025)

DIRETTA ROMA TRASTEVERE: PRIMA AMICHEVOLE PER GASPERINI

In realtà sarà un allenamento congiunto, per di più a porte chiuse, ma la diretta Roma Trastevere avrà comunque il fascino della prima amichevole estiva che apre l’era giallorossa del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini. L’appuntamento sarà alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, sabato 19 luglio 2025, naturalmente presso il centro sportivo di Trigoria.

Calciomercato Roma News/ Rios, il Benfica spaventa i giallorossi. Cristante, ipotesi Como (19 luglio 2025)

Questo piccolo derby sta diventando ormai un classico dell’estate, essendo andato in scena più volte nel corso degli ultimi anni: il Trastevere milita in Serie D, può quindi essere ideale per la prima uscita della nuova stagione, anche se va segnalato che non ha ancora nemmeno iniziato il ritiro pre-campionato, motivo in più per parlare forse di un allenamento che di una vera e propria amichevole.

Calciomercato Roma News/ Rios e Wesley in stand-by, affare fatto per El Aynaoui (18 luglio 2025)

Siamo però sicuri che tutti i tifosi giallorossi saranno curiosi di scoprire le prime indicazioni dal campo verso il nuovo campionato di Serie A 2025-2026 che vedrà la Roma particolarmente ambiziosa sotto la guida del nuovo allenatore, che ha reso leggendaria l’Atalanta e ora torna a vivere l’atmosfera di una grande città e di una big per mettersi alla prova lasciando la “sua” Bergamo.

I primi giorni di ritiro sono stati caratterizzati da ritmi di lavoro molto intensi, perché Gasperini e il suo staff vogliono creare la base atletica su cui poi affinare il lavoro più tecnico-tattico. Probabilmente le gambe saranno quindi affaticate, tenendo anche conto del caldo romano di mezza estate, però in fondo è un allenamento, che comunque seguiremo con interesse nella diretta Roma Trastevere…

Calciomercato Roma News/ Ferguson è la priorità in attacco. Rensch resta, sprint Ghilardi (18 luglio 2025)

ROMA TRASTEVERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Essendo appunto un allenamento congiunto a porte chiuse, non avremo una diretta Roma Trastevere in tv, nemmeno come diretta streaming video, per cui sarà fondamentale attendere notizie dal sito e dai social ufficiali dei giallorossi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRASTEVERE

Volendo dire qualcosa circa le probabili formazioni della diretta Roma Trastevere, naturalmente scenderanno in campo tutti, essendo un allenamento congiunto. L’obiettivo è proprio quello di far entrare ogni calciatore in ritmo partita verso le più impegnative amichevoli delle prossime settimane e soprattutto verso l’inizio del campionato di Serie A.

Sarà comunque un’occasione importante per lavorare sui meccanismi provati in allenamento: questo vale per ogni squadra che abbia un nuovo allenatore, a maggior ragione sapendo quanto siano importanti per il Gasp. La citazione allora la spendiamo per i giocatori del Trastevere che sono passati da Trigoria essendo cresciuti nella Roma: sarà un’emozione speciale per Emiliano Massimo (che arrivò anche ad essere capitano della Primavera), Davide Lorusso e Nicolò Cianfriglia.