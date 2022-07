Diretta Roma Trastevere/ Streaming video tv: un derby per iniziare (amichevole)

DIRETTA ROMA TRASTEVERE: UNA PRIMA SGAMBATA SENZA PRETESE…

Roma Trastevere, in diretta dal centro d’allenamento giallorosso di Trigoria, è la partita amichevole che si gioca alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, sabato 9 luglio 2022, un derby capitolino contro la formazione di Serie D per aprire la nuova stagione della Roma di José Mourinho, che dopo la vittoria in Conference League dovrà provare ad alzare ulteriormente l’asticella per inseguire il quarto posto e la qualificazione in Champions League, obiettivi che onestamente sono rimasti molto lontani nello scorso campionato.

Peccato solamente che questo debutto sia rigidamente a porte chiuse, almeno secondo quanto si è appreso nei giorni scorsi: la diretta di Roma Trastevere sarà quindi un privilegio per pochi intimi a Trigoria, un primo test prima di andare in ritiro ad Albufeira, in Portogallo, dove José Mourinho lavorerà “a casa” e la Roma disputerà le successive amichevoli, sicuramente più significative dal punto di vista tecnico rispetto al match con i dilettanti concittadini. C’è comunque il fascino del debutto stagionale oggi: che cosa succederà nella diretta di Roma Trastevere?

DIRETTA ROMA TRASTEVERE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Essendo una partita a porte chiuse, non si prevede una diretta tv di Roma Trastevere e, salvo mutamenti di programma in extremis, non dovrebbe esserci nemmeno una diretta streaming video per questa partita. La speranza che sito e profilo social ufficiali della Roma diano almeno aggiornamenti in tempo reale, altrimenti sarà comunicato il risultato finale al termine del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA TRASTEVERE

Pochissimi giorni di ritiro alle spalle, le probabili formazioni della diretta Roma Trastevere sono naturalmente una sortasi esercizio accademico: lavorando per di più a porte chiuse, José Mourinho potrà davvero permettersi di effettuare tutti gli esperimenti che desidera, al netto di una condizione fisica che sarà ancora fatalmente approssimativa (e non potrebbe essere altrimenti in data sabato 9 luglio).

Potremmo allora dire quali sono gli assenti certi in questo derby anomalo: Abraham, Mancini, Cristante, Rui Patricio, Spinazzola e Viña hanno usufruito di qualche giorno di riposo in più dopo gli impegni di giugno con le rispettive Nazionali e di conseguenza non giocheranno oggi pomeriggio Roma Trastevere; poi c’è chi invece torna alla base forse nemmeno troppo desiderato, come ad esempio Kluivert, chissà se questo sarà solamente un breve passaggio oppure se l’avventura giallorossa del figlio d’arte olandese potrà trovare un improvviso rilancio. A puro titolo di ipotesi, ecco un 3-4-2-1 che José Mourinho potrebbe utilizzare oggi: Svilar; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Darboe, Zalewski; Zaniolo, Carles Perez; Afena Gyan.

