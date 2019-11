Diretta Roma Treviso/ Streaming video tv: grande classica nella capitale (basket A1)

Roma Treviso si gioca in diretta dal Palazzo dello Sport, con palla a due alle ore 19:30 di domenica 24 novembre: nel campionato di basket Serie A1 2019-2020, per la decima giornata, torna una classica della pallacanestro italiano e viviamo uno scontro tra due delle squadre che lo scorso anno si sono prese la promozione attraverso una stagione di A2 a tratti anche dominante, sia pure in momenti diversi. Questo avvio di torneo ci ha detto che entrambe possono ambire ad un posto nei playoff, soprattutto in virtù dell’equilibrio attualmente in vigore in classifica; sicuramente Roma è partita meglio e si sta dimostrando una rivelazione, la vittoria ottenuta contro Pesaro è stata la seconda consecutiva e ha proiettato Piero Bucchi e i suoi ragazzi al quarto posto in compagnia di Brescia, Fortitudo Bologna e Milano. La De’ Longhi ha avuto un approccio più complesso, ma anche in virtù di un calendario terribile; domenica scorsa i veneti hanno battuto Brescia e si sono rimessi in corsa, mettendo per altro due gare tra sè e la zona retrocessione. Sarà molto interessante vivere la diretta di Roma Treviso; aspettandone la palla a due facciamo qualche valutazione legata ai temi principali della sfida.

DIRETTA ROMA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Con Roma Treviso, per l’appunto, torna una partita storica del basket nazionale: è superfluo ricordare quanto queste due società abbiano dato al movimento, vincendo titoli e sollevando trofei anche in Europa. Per entrambe è arrivato un calo per diversi motivi, ma la stagione scorsa è stata quella della rinascita: la Virtus ha vinto il girone Ovest sia pure con il giallo (legato all’esclusione di Siena dal campionato), la De’ Longhi ha dominato i playoff demolendo Capo d’Orlando in finale. Entrambe sono dunque riemerse in Serie A1, dove appunto stanno dimostrando che le ambizioni e la voglia di recuperare il tempo perduto possono fare la differenza, insieme al “vantaggio” di rappresentare piazze che hanno sempre respirato pallacanestro e che dunque sono già abituate a viaggiare in alta quota. La sfida del Palazzo dello Sport può lanciare ancor più Roma verso le prime posizioni della classifica, ma al tempo stesso può permettere a Treviso di operare l’aggancio: non vediamo l’ora di vivere questa serata che possiamo definire anche nostalgica, ma finalmente con un presente molto più luminoso per entrambe le società.



