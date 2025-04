DIRETTA ROMA UDINESE PRIMAVERA: PARTITA SENZA STORIA?

La diretta Roma Udinese Primavera passerà nel suo piccolo alla storia, perché alle ore 11.00 di stamattina, martedì 22 aprile 2025, sarà il primo evento calcistico in Italia dopo il rinvio di tutte le partite ieri, in segno di lutto per la morte di Papa Francesco. Nel caso dei match del Campionato Primavera 1 si tratterà di uno slittamento davvero minimo, dal momento che i tre posticipi sono slittati da ieri a oggi. Si riparte quindi con l’incontro sulla carta più scontato della categoria, con la capolista impegnata in casa contro il fanalino di coda.

La Roma è a +4 dall’Inter cha ha perso sabato contro l’Atalanta, quindi per i capitolini la diretta Roma Udinese Primavera sarà l’occasione per andare in fuga e blindare come minimo la posizione finale fra le prime due delle classifiche, che varrà subito un posto nelle semifinali scudetto. Inoltre i giallorossi sono in forma con tre vittorie nelle ultime tre partite, in particolare il 3-1 esterno nel big-match col Sassuolo. L’Udinese invece sta chiudendo una stagione da incubo, tristemente ultima e già matematicamente retrocessa, lontanissima da tutto il resto del gruppo e nella scorsa giornata travolta dalla Fiorentina.

ROMA UDINESE PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Pur con lo slittamento di un giorno non cambiano le modalità per la visione della diretta Roma Udinese Primavera in tv su Sportitalia, l’emittente che come solito offrirà anche la diretta streaming video tramite i propri servizi.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE PRIMAVERA

A sole 23 ore di ritardo dalla sua collocazione originale, è lecito attendersi conferme circa le probabili formazioni per la diretta Roma Udinese Primavera. I giallorossi sono attesi in campo secondo il modulo 4-2-3-1 con Marcaccini in porta e una difesa con Buba Sangarè terzino destro, Seck e Nardin centrali, Reale a sinistra. In mediana Romano e Coletta, poi capitan Graziani con Levak e Della Rocca sulla trequarti a supporto del centravanti, che potrebbe essere Sugamele.

L’Udinese Primavera cercherà di rispondere contiguità e con il modulo 3-4-1-2. Quanto agli undici titolari, indichiamo Kristancig tra i pali, mentre Polvar, Busolini e Dal Vì potrebbero essere i tre difensori titolari. A centrocampo Lazzaro esterno destro, Conti e Landolfo centrali e il capitano Marello sulla corsia mancina. Sulla trequarti dovrebbe invece agire Xhavara a sostegno della coppia d’attacco formata da Bonin e Vinciati.