DIRETTA ROMA UDINESE PRIMAVERA, PRIMI CONTRO ULTIMI

La prima del campionato ospita l’ultima in classifica. La diretta Roma Udinese Primavera vedrà infatti i giallorossi sfidare i bianconeri in una partita che sulla carta sembra dar poco spazio alle speranze dei friulani in questo lunedì 21 aprile 2025 alle ore 12:00. La Roma è a +4 dall’Inter con una partita in meno, proprio questa con l’Udinese. Nelle ultime tre sfide sono arrivate altrettante vittorie contro Bologna per 4-2 in trasferta, il Torino per 2-1 in casa e infine il 3-1 a Reggio Emilia col Sassuolo.

L’Udinese ormai non ha più nulla da chiedere dopo una stagione davvero complicatissima. L’ultima vittoria è quella del 24 febbraio contro il Monza in casa, ma da quel giorno sono arrivate ben cinque sconfitte oltre ad un pari.

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA UDINESE PRIMAVERA, STREAMING VIDEO

Volete vedere la diretta Roma Udinese Primavera? Allora potrete farlo su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre. Per la diretta streaming o applicazione o sito web sempre di Sportitalia.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE PRIMAVERA

La Roma Primavera scenderà in campo con il 4-2-3-1 con Marcaccini in porta, difeso da Buba, Seck, Reale e Marazzotti. In mediana Nardin e Romano più Coletta, Levak e Della Rocca sulla trequarti. Unica punta Graziani.

Udinese risponderà con l’assetto tattico 3-4-1-2 con Kristancig tra i pali, protetto da Polvar, Busolini e Dal Vi. A centrocampo Lazzari, Conti, Landolfo e infine Marello. Sulla trequarti Xhavara con Bonin e Vinciati in attacco.