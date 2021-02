Diretta Roma Udinese/ Streaming video DAZN: occasione per i giallorossi! (Serie A)

DIRETTA ROMA UDINESE: FONSECA VUOLE RILANCIARSI SUBITO

Roma Udinese sarà in diretta alle ore 12:30 di domenica 14 febbraio, presso lo stadio Olimpico: lunch match nella 22^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021, rappresenta una pronta occasione di riscatto per i giallorossi che, sconfitti dalla Juventus sabato scorso, si sono fatti scavalcare dai bianconeri ma anche raggiungere dalla Lazio al quarto posto, e dunque non vogliono perdere la presa sulla qualificazione alla prossima Champions League. In termini generali però la stagione della Roma rimane ampiamente positiva e il progetto di Paulo Fonseca si sta gradualmente sviluppando; oggi un test comunque ostico contro l’Udinese, che è una squadra che sta bene e lo ha dimostrato nell’ultimo turno battendo il Verona.

La difesa friulana cresce, e dunque anche i risultati arrivano; allontanata la zona retrocessione, nella diretta di Roma Udinese i ragazzi di Luca Gotti potranno giocare con la mente più sgombra andando alla ricerca del grande colpo, per quanto possa essere difficile. Vedremo allora come andranno le cose all’Olimpico; mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo anche fare una rapida valutazione sui temi principali legati a questa partita, leggendo insieme quali possano essere le scelte da parte dei due allenatori valutando meglio le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA UDINESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese sarà disponibile sul canale DAZN1, e dunque rappresenta un appuntamento riservato ai possessori (da almeno tre anni) di un abbonamento a Sky, che potranno accendere il decoder e selezionare il canale al numero 209. Per i clienti DAZN ovviamente l’appuntamento classico è quello con la diretta streaming video: potranno seguire questa partita di campionato utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure installare l’applicazione su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

Solito 3-4-2-1 per Fonseca in Roma Udinese: potrebbe arrivare l’esordio bis di El Shaarawy che però inizialmente pare destinato alla panchina, perché sulla trequarti sono favoriti Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan in appoggio a Borja Mayoral, con Dzeko nuovamente fuori. A centrocampo saranno Veretout e Villar a formare la coppia centrale, poche sorprese sugli esterni con Karsdorp e Spinazzola favoriti sulla concorrenza; in porta andrà Pau Lopez, con Smalling infortunato nuova occasione per Kumbulla che affiancherà Gianluca Mancini e Ibanez, il quale deve riscattare l’autorete contro la Juventus. Modulo quasi speculare per Gotti, che però aumenta il numero dei centrocampisti: sono tre in mezzo, mancherà Pereyra e dunque Walace si posizionerà sulla mezzala giocando al fianco di Arslan, con De Paul ovviamente confermato sul centrodestra e due esterni che partiranno su questa linea e saranno Stryger Larsen e Zeegelaar. In difesa comanda Nuytinck, fiancheggiato da Bonifazi – in vantaggio su Rodrigo Becao – e Samir; in porta chiaramente Juan Musso, nel tandem offensivo scalpitano l’ex Okaka e Nestorovski ma il favorito rimane Fernando Llorente, che dunque dovrebbe comporre una coppia tutta spagnola con Deulofeu che ha finalmente ritrovato il gol.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tracciare un pronostico su Roma Udinese possiamo farci aiutare dalle quote fornite dall’agenzia Snai: vediamo allora che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi consentirebbe di guadagnare 1,75 volte la vostra giocata, per contro il segno 2 che regola il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 4,75 volte l’importo investito. Il pareggio, per il quale dovrete puntare sul segno X, permette una vincita che ammonta a 3,80 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto con questo bookmaker.



