Diretta/ Roma Udinese streaming video e tv. Capolista in crisi (Primavera)

DIRETTA ROMA UDINESE PRIMAVERA: CAPOLISTA IN CRISI?

Roma Udinese, in diretta lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 12.00 presso lo stadio Tre Fontane di Roma, sarà una sfida valida per la 16^ giornata del campionato Primavera 1. Capolista in crisi con il vantaggio in testa alla classifica del campionato della formazione giallorossa che si è esaurito dopo 3 sconfitte consecutive, l’ultima subita sul campo del Cagliari. I pareggi di Torino e Frosinone in questo turno di campionato permettono però alla Roma di portarsi potenzialmente di nuovo in testa a +2 con una vittoria.

Bisognerà tenere a bada una Udinese che si è appena risollevata dal fondo della classifica grazie a 2 vittorie consecutive, dopo il successo di Cesena è arrivata un’affermazione in casa contro il Torino, un’altra squadra in lotta per la prima posizione. Le due squadre non si affrontano a Roma nel campionato Primavera dal 19 gennaio 2019, nell’occasione fu la Roma a fare bottino pieno imponendosi con il punteggio di 2-0.

ROMA UDINESE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese Primavera verrà trasmessa su Sportitalia: il canale principale di questa emittente è disponibile al numero 60 del digitale terrestre e dunque l’appuntamento sarà in chiaro per tutti. Possiamo comunque ricordare che le partite del campionato Primavera 1 sono fornite anche con il servizio di diretta streaming video: come di consueto le modalità sono due – sempre con l’utilizzo di apparecchi mobili quali PC, tablet e smartphone – la prima riguarda il sito www.sportitalia.com mentre per la seconda bisognerà installare l’app Sportitalia sui vostri device.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Roma Udinese Primavera, match che andrà in scena allo stadio Tre Fontane di Roma. Per la Roma, Federico Guidi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Baldi; Louakima, Chesti, Keramitsis, Oliveras; Pisill, Faticanti, Pagano; Cassano, Majchrzak, Cherubini. Risponderà l’Udinese allenata da Jani Sturm con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mosca, Guessand, Cocetta, Centis, Ulineia Buta, Iob, Russo, Zunec, Abdalla, Asante, Pejicic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA UDINESE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.25.

