Diretta Roma Udinese streaming video tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per l'undicesima giornata di Serie A.

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Con la diretta Roma Udinese andiamo a raccontare una partita certamente molto intrigante, nella quale si affrontano due allenatori come Gian Piero Gasperini e Kosta Runjaic che sono tra i più “riconoscibili” nel nostro campionato di Serie A, ma bisogna dire certamente che questa è anche la partita di Nicolò Zaniolo che torna allo stadio Olimpico in un momento di forma straripante (tre gol nelle ultime quattro giornate), giusto l’anno scorso aveva fatto parlare l’esultanza provocatoria quando con l’Atalanta aveva segnato nella vittoria esterna sui giallorossi, gesto del quale Zaniolo si è detto pentito. Resta forse il rammarico, anche per noi come per lui, di non aver potuto vedere l’ideale conclusione della storia visto che, come sappiamo, il rapporto tra il calciatore e la Roma si è bruscamente interrotto.

DIRETTA/ Roma Inter Primavera (risultato finale 1-1): Cerpelletti pareggia in extremis! (9 novembre 2025)

Ora Zaniolo se lo gode Runjaic, che forse sta riuscendo dove lo stesso Gasperini non era riuscito nei primi sei mesi dello scorso campionato, tanto che poi il classe ’99 si era trasferito a Firenze. Ora ecco le formazioni ufficiali della partita: la diretta Roma Udinese può cominciare! ROMA (3-4-2-1): Svilar; G. Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Manu Koné, Wesley; Soulé, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini UDINESE (3-5-2): M. Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, H. Kamara; Zaniolo, Buksa. Allenatore: Kosta Runjaic (agg. di Claudio Franceschini)

Probabili formazioni Roma Udinese/ Quote: c'è Dovbyk davanti (Serie A, oggi 9 novembre 2025)

ROMA UDINESE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sono Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 a fornire la diretta Roma Udinese agli abbonati della tv satellitare, come sempre poi la diretta streaming video del match è affidata a DAZN e Now.

ROMA UDINESE: RUNJAIC CERCA IL BLITZ!

Si scaldano i motori per la diretta Roma Udinese: lo stadio Olimpico è pronto ad aprire le sue porte alla partita che alle ore 18:00 di domenica 9 novembre 2025 si gioca per l’undicesima giornata di Serie A 2025-2026, un incrocio che potrebbe essere meno scontato del previsto per l’ottimo passo che la squadra friulana sta riuscendo a tenere.

DIRETTA/ Rangers Roma (risultato finale 0-2): i giallorossi tornano alla vittoria! (6 novembre 2025)

Certo la Roma rimane superiore in valori, possibilità e rendimento: i giallorossi arrivano dalla sconfitta di San Siro, ma è indubbio che almeno nel primo tempo abbiano messo alle corde il Milan mostrando di poter essere anche dominanti, peccato permanga il solito problema del poco peso specifico in attacco ma Gian Piero Gasperini ci sta lavorando.

Nel frattempo la Roma concede comunque pochissimo, e sarà importante oggi perché l’Udinese è una squadra che può fare male, ha già vinto a San Siro contro l’Inter e nell’ultimo turno ha battuto l’Atalanta, una mina vagante molto interessante che Kosta Runjaic vuole gradualmente avvicinare alle posizioni che valgono l’Europa.

Non sarà semplice ma intanto tanti complimenti a questa realtà, che anche nella diretta Roma Udinese è pronta a giocarsi le sue carte; noi aspettiamo che la partita prenda il via, e come sempre addentriamoci nelle scelte di campo da parte dei due allenatori facendo qualche valutazione in più sulle probabili formazioni della partita.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

Per quanto riguarda la diretta Roma Udinese, bisogna dire che il nuovo assetto giallorosso senza Dybala prevede Dovbyk come prima punta, quindi confermati Soulé e Lorenzo Pellegrini che giocheranno tra le linee perché ovviamente Gasperini non prescinde dal suo 3-4-2-1, ma nemmeno dai singoli visto che in mezzo al campo come sempre dovrebbero operare Cristante e Manu Koné in tandem, con Zeki Celik pronto a occupare la corsia di destra e quindi Wesley che ancora una volta viene dirottato a sinistra. In difesa c’è Hermoso a completare il reparto con Gianluca Mancini e N’Dicka, insostituibili al pari di Svilar che ovviamente sarà il portiere.

Modulo simile per l’Udinese, ma Runjaic gioca con il centrocampo a cinque e un solo uomo tra le linee, che è il grande ex Zaniolo peraltro in una condizione straripante; davanti a lui stringe i denti Keinan Davis ma uno tra Buksa e Iker Bravo potrebbe essere titolare. Nel settore nevralgico comanda Karlstrom, con Ekkelenkamp (insidiato da Piotrowski) e Atta che fanno le mezzali; testa a testa anche sulla corsia destra con Zanoli che parte in vantaggio su Ehizibue, a sinistra non sembra essere in discussione la maglia di Hassane Kamara. Dietro, aspettando il rientro di Thomas Kristensen dall’infortunio, l’Udinese non cambia: Kabasele si piazza al centro dello schieramento, ai suoi lati agiscono come sempre Goglichidze e Solet, poi Maduka Okoye che occupa la porta.

PRONOSTICO E QUOTE ROMA UDINESE

Giallorossi favoriti nella diretta Roma Udinese, almeno secondo i bookmaker: abbiamo infatti la Snai a dirci di come il segno 1 per la loro vittoria abbia un valore pari a 1,55 volte quanto messo sul tavolo, contro la quota da 6,00 volte la posta in palio che è stata prevista per l’eventualità del successo friulano, ovviamente regolata dal segno 2. Per quanto riguarda l’ipotesi del pareggio, dovrete puntare sul segno X e la vostra vincita con questo bookmaker corrisponderebbe a 3,90 volte l’importo investito.