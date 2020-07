Diretta Roma Udinese/ Streaming video tv: la vittoria serve a entrambe (Serie A)

Roma Udinese verrà diretta dal signor Guida, e si gioca alle ore 21:45 di giovedì 2 luglio: allo stadio Olimpico si conclude la 29^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e la partita è fondamentale per entrambe le squadre che pure, separate da 20 punti in classifica, hanno obiettivi ben diversi. La Roma arriva dal ko di San Siro, 90 minuti che hanno fatto infuriare Paulo Fonseca per l’approccio dei suoi giocatori e, soprattutto, ha permesso al Napoli di avvicinarsi sensibilmente al quinto posto, facendo scappar via l’Atalanta e complicando i piani della qualificazione alla prossima Champions League. Servirà allora una scossa ai giallorossi per non perdere ulteriore terreno e fornire risposte concrete e soddisfacenti; sul piano di impegno e prestazioni l’Udinese ha ben poco da rimproverarsi, ha anche segnato due gol all’Atalanta ma è uscita sconfitta così come dalla trasferta di Torino, due ko sanguinosi perché le hanno impedito di allontanare definitivamente una zona retrocessione che invece è minacciosamente vicina. Sarà dunque interessante stabilire quello che succederà nella diretta di Roma Udinese; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo fare una valutazione circa le decisioni dei due allenatori, e leggere insieme le probabili formazioni.

La diretta tv di Roma Udinese sarà trasmessa esclusivamente dai canali della televisione satellitare: salvo variazioni di palinsesto gli abbonati potranno assistere a questa partita di campionato su Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e, in assenza di un televisore, potranno avvalersi senza costi aggiuntivi del servizio di diretta streaming video, attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone grazie all’applicazione Sky Go.

Per Roma Udinese Paulo Fonseca deve fare i conti con le squalifiche: mancano all’appello Veretout e Lorenzo Pellegrini, i probabili sostituti sono Amadou Diawara, che si prende la cabina di regia al fianco di Cristante, e Cengiz Under che agirà largo a destra, facendo spostare Mkhitaryan come trequartista centrale alle spalle di Dzeko. Perotti dovrebbe avere la maglia come esterno sinistro alto; a proposito di laterali, il tecnico portoghese dovrebbe cambiare i due terzini puntando su Bruno Peres e Kolarov. Verso la conferma invece la coppia centrale formata da Gianluca Mancini e Smalling, in porta dovrebbe esserci Pau Lopez che ha recuperato dall’infortunio, anche se Mirante ha giocato molto bene contro il Milan. Nell’Udinese come sappiamo Mandragora ha chiuso in anticipo il suo campionato: ci sarà ancora Jajalo a prenderne il posto in mezzo al campo, in cabina di regia stretto tra Fofana e De Paul anche se Walace potrebbe ottenere una delle tre maglie nel settore nevralgico del campo. Davanti gioca l’ex Okaka insieme a Lasagna, reduce dalla doppietta di domenica; Musso sarà ovviamente il portiere, davanti a lui la linea a tre formata da Rodrigo Becao, Troost-Ekong e Nuytinck si avvarrà, in fase di non possesso, dello slittamento di Stryger Larsen e Sema impostati come esterni.

Per un pronostico su Roma Udinese, le quote che sono state emesse dall’agenzia Snai ci indicano un vantaggio netto da parte dei giallorossi: è di 1,60 volte la somma puntata il valore per il segno 1, che identifica la vittoria casalinga. Il pareggio, regolato come sempre dal segno X, vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 4,00 volte quanto avrete messo sul piatto mentre il segno 2, per il successo esterno dei friulani, porta in dote una vincita che ammonta a 5,50 volte l’importo investito.



