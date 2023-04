DIRETTA/ Roma Udinese (risultato 0-0) streaming video tv: formazioni in campo!

DIRETTA ROMA UDINESE (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Inizierà a breve la diretta Roma Udinese. Quale momento migliore per dare un’occhiata alle statistiche? I giallorossi hanno raccolto 28 punti all’Olimpico, tre in più rispetto a quelli ottenuti in trasferta. Per quanto concerne i gol, differenza sostanziale circa quelli subiti: appena 9 in casa, ben 17 lontano dalla Città Eterna, quasi il doppio.

Diretta/ Udinese Napoli streaming video tv: partenopei a rischio (Primavera)

L’Udinese ha addirittura un gap inferiore sui punti guadagnati in base al fattore campo avendone conquistati 20 in casa e solo uno in meno in trasferta. Divisi quasi equamente anche i gol subiti (17 alla Dacia Arena contro 19) mentre per le reti segnate bisogna aprire la forbice con 24 segnati davanti al proprio pubblico e 15 in trasferta. Di seguito le formazioni ufficiali. ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celik, Cristante, Bove, Wijnaldum, El Shaarawy; Pellegrini; Belotti. All.: Mourinho. UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra; Success. All.: Sottil. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Roma Udinese/ Diretta tv: El Shaarawy e Belotti titolari

DIRETTA ROMA UDINESE: I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Roma Udinese, partita valevole per la trentesima giornata del campionato italiano di Serie A. Andiamo ora a vedere i precedenti tra capitolini e friulani. Il bilancio delle gare disputate allo stadio “Olimpico” parla di ben venticinque partite: la prima il 2 aprile 2000, 1-1 nel ventottesimo turno di Serie A. Il 10 dicembre 2000, invece, la prima affermazione giallorossa, 2-1. Per la prima vittoria bianconera bisogna aspettare il 10 novembre 2004, un perentorio 0-3 scandito dalla doppietta di Iaquinta e dal sigillo su calcio di rigore di Pizarro. Match con più gol, infine, è quello del 17 marzo 2014: vittoria dei padroni di casa per 3-2 con le reti siglate da Totti, Destro e Torosidis dopo i gol di Pinzi e Basta per gli ospiti. Nella passata stagione l’ultimo incrocio: allo stadio Olimpico vittoria della Roma di misura grazie alla marcatura di Abraham. (Giulio Halasz)

Probabili formazioni Roma Udinese/ Quote: guai in attacco per Mourinho (Serie A)

DIRETTA ROMA UDINESE: SOLO BELOTTI IN ATTACCO!

Roma Udinese, in diretta naturalmente dallo stadio Olimpico, si giocherà con fischio d’inizio alle ore 20.45 di questa sera, domenica 16 aprile 2023, come posticipo della trentesima giornata di Serie A. In mezzo alla doppia sfida di Europa League contro il Feyenoord, i giallorossi di José Mourinho non possono permettersi di snobbare la diretta di Roma Udinese, perché la vittoria a Torino di otto giorni fa ha portato al terzo posto in classifica la Magica, che vede quindi più vicino l’obiettivo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, obiettivo per il quale tuttavia la concorrenza è folta, quindi sono vietati i passi falsi.

Questo vale soprattutto per le partite sulla carta più facili, come quella casalinga contro un’Udinese che nella scorsa giornata ha ottenuto un pareggio in extremis contro il Monza e da tempo ha abbandonato i sogni cullati con l’ottimo inizio di stagione (compreso il 4-0 rifilato proprio alla Roma in Friuli), ma resta comunque una compagine ostica da superare. La squadra di Andrea Sottil infatti ha perso una sola volta nelle ultime sei giornate: occhio quindi al posticipo, la diretta di Roma Udinese andrà secondo le previsioni oppure saprà sorprenderci?

ROMA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video tramite DAZN, perché questo match sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse appunto in esclusiva sulla piattaforma digitale. Sarà necessario quindi avere un dispositivo dotato della connessione ad Internet, ad esempio un televisore a ciò predisposto.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di Roma Udinese. José Mourinho deve fare i conti con il turnover e persino in difesa potrebbe cambiare qualcosa, con Llorente che insidia Ibanez al fianco di Smalling e Mancini davanti al portiere Rui Patricio. Nel modulo 3-4-1-2 ecco poi che a centrocampo potrebbero essere favoriti da destra a sinistra Zalewski, Cristante, Wijnaldum e Spinazzola, mentre in attacco pesano fatalmente le assenze degli infortunati Dybala e Abraham, allora ipotizziamo Pellegrini trequartista alle spalle di El Shaarawy e Belotti.

Per l’Udinese di Andrea Sottil ecco invece un modulo 3-5-1-1 nel quale avremo Silvestri in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Rodrigo Becao, Bijol e Perez; a centrocampo avremo gli esterni Ehizibue a destra e Udogie a sinistra, con Walace perno centrale e due mezzali, che saranno Lovric e uno tra Samardzic e Arslan, a meno di arretrare Pereyra dalla sua posizione di trequartista, dando spazio in questo caso a Success per formare il reparto offensivo dell’Udinese con il centravanti Beto.

PRONOSTICI E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta di Roma Udinese in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono chiaramente favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 1,80, mentre poi si sale già a quota 3,50 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora dovesse essere invece l’Udinese a vincere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA