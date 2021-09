Diretta/ Roma Udinese streaming video tv: riscatto cercasi per due (Serie A)

DIRETTA ROMA UDINESE: SFIDA SPETTACOLARE!

Roma Udinese, in diretta giovedì 23 settembre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valevole per la quinta giornata d’andata del campionato di Serie A. Riscatto cercasi per due dopo un weekend amaro per entrambe le contendenti. Dopo tre vittorie consecutive, che erano 6 considerando gli impegni di Conference League, è arrivato il primo dispiacere stagionale per la Roma di Josè Mourinho, che ha ceduto in casa del Verona. Un 3-2 che ha messo in luce lacune difensive che nelle prime uscite i giallorossi erano riusciti ad arginare, ma che sono emerse inesorabilmente nel match contro gli scaligeri.

Non è andata meglio all’Udinese che dopo 7 punti in tre partite in avvio di campionato ha ceduto di schianto contro un Napoli che ha dominato il match alla Dacia Arena, andando a rifilare un poker ai friulani in una partita dominata dagli ospiti. Il 14 febbraio scorso Roma vincente 3-0 nell’ultimo precedente interno contro l’Udinese, decisiva una doppietta di Jordan Veretout e un gol di Pedro. Al 2 luglio 2020, nella fase di recupero del campionato dopo lo stop per il lockdown, risale invece l’ultimo successo friulano in casa giallorossa, a segno Kevin Lasagna e Igor Nestorovski per lo 0-2 finale.

DIRETTA ROMA UDINESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Udinese sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Roma Udinese, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Risponderà l’Udinese allenata da Luca Gotti con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Zeegelaar; Pereyra, Pussetto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.53, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.75.



