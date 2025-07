Diretta Roma Unipomezia streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live dell'amichevole a Trigoria, giovedì 24 luglio.

DIRETTA ROMA UNIPOMEZIA: GIALLOROSSI ANCORA IN CAMPO!

La diretta Roma Unipomezia va in scena alle ore 17:30 di giovedì 24 luglio, si tratta di un’amichevole che i giallorossi hanno organizzato in fretta e furia nel loro centro sportivo di Trigoria, come del resto era già accaduto per il primo test estivo, vale a dire la goleada contro il Trastevere.

Diretta/ Como Al Ahly (risultato finale 3-1): Ibanez condanna i suoi! (amichevole, oggi 23 luglio 2025)

Nell’attesa di alzare la posta contro il Kaiserslautern, la Roma effettua una sorta di sgambata per scaricare il lavoro svolto sotto la guida di Gian Piero Gasperini: è innegabile che quella giallorossa sia una delle squadre maggiormente attese all’avvio della prossima stagione, per tanti motivi.

Il primo è chiaramente la presenza di Gasperini, come avevamo già detto; ci sarà poi la possibilità di rivedere la squadra in Europa League, qui il conto è aperto dopo la finale persa contro il Siviglia e la semifinale lasciata per strada contro il Bayer Leverkusen.

DIRETTA/ Sassuolo Trento (risultato finale 3-0): successo per gli uomini di Grosso (oggi 23 luglio 2025)

La diretta Roma Unipomezia naturalmente rappresenta una bella indicazione circa lo stato di salute della rosa per Gasperini, come già detto in attesa che arrivi qualche test più intrigante come appunto quello di sabato, ma ora vediamo chi potrebbe eventualmente scendere in campo.

COME SEGUIRE LA DIRETTA ROMA UNIPOMEZIA IN STREAMING VIDEO TV

Non ci sarà la possibilità di seguire la diretta Roma UInipomezia in alcun modo, né sui canali della tv né tantomeno in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA UNIPOMEZIA

Stando alle prime indiscrezioni sulla diretta Roma Unipomezia, i giallorossi potrebbero scendere in campo con un 3-4-2-1 molto simile se non identico a quello che ha battuto il Trastevere, ma questa volta con due novità: eventualmente dalla panchina vedremo con tutta probabilità i due nuovi acquisti El Aynaoui e Evan Ferguson, quest’ultimo potrebbe già essere provato con Dybala alle sue spalle in compagnia di Baldanzi o Matias Soulé, nel primo tempo invece la Joya potrebbe nuovamente partire come prima punta tattica, una soluzione che Gasperini potrebbe esplorare a lungo.

DIRETTA/ Pisa Bra (risultato finale 5-0): gara senza storie (amichevole, oggi 23 luglio 2025)

Svilar sarà in porta, Zeki Celik ancora il braccetto sul centrodestra con Ndicka sull’altro versante e Gianluca Mancini a comandare la difesa, poi in mezzo ecco Manu Koné con Cristante e le due fasce presidiate da Rensch, che è stato protagonista con l’Olanda negli Europei Under 21, e Angelño che pareva essere in odore di cessione e invece per il momento è rimasto a disposizione nella rosa della Roma. Da valutare poi i giovani che per il momento sono stati aggregati alla prima squadra, anche per loro potrebbero esserci belle occasioni nel corso di questa amichevole estiva e non solo.