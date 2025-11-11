Champions League, Diretta Roma Valerenga femminile, streaming video tv: le giallorosse ospitano le norvegesi in questa terza giornata (11 novembre 2025)

DIRETTA ROMA VALERENGA FEMMINILE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Prende il via la diretta Roma Valerenga femminile: la squadra norvegese non è certo nuova alla Champions League femminile, anche se poi non ha centrato risultati straordinari. Nel 2020-2021 non c’erano ancora i gironi, si partiva dai sedicesimi e il Valerenga era stato eliminato subito, arrivando comunque a giocarsela ai rigori con il Brondby giocando solo il match di ritorno, con l’andata che si sarebbe dovuta disputare in Norvegia che era stata cancellata. Sfortunato in questo caso il Valerenga, che dopo alcune eliminazioni nei turni preliminari è tornato alla fase finale di Champions League lo scorso anno.

Ha incrociato la Juventus perdendo due volte, ha incredibilmente fermato il Bayern Monaco sul pareggio casalingo ma quello è stato l’unico punto della sua avventura, oggi come detto si presenta alla terza giornata del super girone con due sconfitte e dunque la strada è in salita, ma questo vale anche per la Roma. Che comunque parte favorita questa sera, dunque staremo a vedere; adesso ci possiamo mettere comodi e lasciare che a parlare sia il campo perché ci siamo davvero, la diretta Roma Valerenga femminile sta per prendere il via! (agg. di Claudio Franceschini)

DOVE VEDERE DIRETTA ROMA VALERENGA FEMMINILE, STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta Roma Valerenga femminile dovrete essere necessariamente abbonati a Disney+. Questo vi permetterà anche di vedere la diretta streaming su qualsiasi dispositivo.

ROMA VALERENGA FEMMINILE, GIALLOROSSE IN CASA

C’è tanta attesa per la diretta Roma Valerenga femminile, match valevole per la terza giornata del girone unico della fase campionato di Champions League. Per entrambe le squadre è una chance importante per muovere la classifica.

Le giallorosse sono attualmente a quota zero punti con appena due gol fatti e dieci subiti, complici le sconfitte contro Barcellona e Real Madrid rispettivamente 4-0 e 6-2. Ora l’asticella si è abbassata e la Roma deve fare il massimo.

D’altro canto per il Valerenga, seppur sfavorite, non verranno nella capitale italiana per una scampagnata bensì per vendere cara la pelle, come fatto col Manchester United perdendo solo 1-0 e contro il Wolfsburg per 2-1.

LE PROBABILI FORMAZIONI ROMA VALERENGA FEMMINILE

La Roma giocherà con il modulo 4-4-2 con Baldi in porta, difeso dal quartetto Oladipo, Heatley, van Diemen e Veje. A centrocampo spazio a Thogersen, Greggi, Rieke e Haavi con Viens in attacco in coppia assieme a Pilgrim.

Il Valerenga invece predilige l’assetto tattico 3-4-3. Tra i pali Enblom, protetto da Horte, Kovacs e Pettersen. Nella zona nevralgica del campo troveremo Tennebo, Vickius, Inauen e Heidarsdottir con Sesay, Saevik e Tvedten nel tridente offensivo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ROMA VALERENGA FEMMINILE

La Roma parte favorita a 1.62 contro i 4.50 del Valerenga e il pareggio a 4.33. Gol e No Gol rispettivamente a 1.53 e 2.28.