Diretta Roma Venezia/ Streaming video tv: la Reyer per il riscatto (basket Serie A1)

DIRETTA ROMA VENEZIA: VENETI FAVORITI

Roma Venezia sarà diretta dagli arbitri Beniamino Manuel Attard, Alessandro Perciavalle e Mauro Belfiore: si gioca alle ore 16:30 di domenica 8 novembre, valida per la settima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una sfida che sulla carta avrebbe poca storia, visto che la Reyer è in competizione per confermare lo scudetto vinto nel 2019 mentre la Virtus deve pensare esclusivamente a salvarsi; vedremo se davvero sarà così, perché nell’ultimo turno la squadra di Piero Bucchi ha colto una vittoria fondamentale a Brescia, la seconda del suo torneo e che l’ha portata ad agganciare varie squadre in classifica. La Reyer invece ha perso: aveva controllato alla grande la situazione contro la Virtus Bologna, ma al momento di chiudere i conti ha incassato un parziale di 0-18 arrivando a segnare appena 6 punti nel quarto periodo. Una sconfitta che fa male e che impone di rialzarsi immediatamente: stiamo dunque a vedere quello che succederà nella diretta di Roma Venezia, intanto possiamo fare una rapida valutazione sui temi principali attesi nel pomeriggio del Palazzo dello Sport.

ROMA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Roma Venezia non sarà tra quelle trasmesse per questo turno di campionato: resta allora valido l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati la possibilità di seguire le gare di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili: dal tabellino play-by-play alle statistiche dei giocatori sul parquet, passando per la classifica del campionato e i contenuti multimediali.

DIRETTA ROMA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Come detto Roma Venezia tende dalla parte della Reyer, e non potrebbe che essere così: la squadra di Walter De Raffaele ha confermato il suo roster ancora una volta e punta a riprendersi lo scudetto dopo il campionato cancellato per la pandemia, impresa non semplice vista la concorrenza ma, senza ombra di dubbio, fattibile. Bisognerà però riprendere il discorso interrotto domenica: gli orogranata hanno avuto la grande possibilità di incamerare due vittorie consecutive contro rivali dirette (dopo quella di Sassari) ma si è completamente squagliata davanti all’accelerazione delle V nere. Senza nulla togliere ai meriti della corazzata emiliana, un crollo che non può essere ammissibile per un gruppo di questa portata; dello shock psicologico può eventualmente approfittare una Roma che, tra mille difficoltà, ha già messo in bacheca due vittorie importantissime che le hanno innanzitutto detto come giocarsi la salvezza sia possibile, e che poi fanno punti utili per rimanere nel gruppone senza staccarsi. La Virtus sa che ora l’intensità non andrà abbassata nemmeno contro avversarie decisamente superiori, e allora aspettiamo la palla a due che arriverà tra poche ore…

