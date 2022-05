DIRETTA ROMA VENEZIA/ Video streaming tv: all’andata brutto scivolone giallorosso

DIRETTA ROMA VENEZIA: TESTA A TESTA

Alcuni precedenti di Roma Venezia sono davvero storici: fanno riferimento a un periodo che comprende anche gli anni della Seconda Guerra Mondiale, quando tra le fila dei lagunari giocava un certo Valentino Mazzola (e con lui Ezio Loik, prima del Grande Torino). In epoca recente invece le sfide sono molte meno: ci sono ovviamente quelle del periodo che il Venezia ha trascorso in Serie A (tre campionati tra il 1998 e il 2002) e quella dello scorso novembre, che i veneti hanno incredibilmente vinto 3-2 al Penzo. La Roma ha vinto comunque le ultime quattro sfide allo stadio Olimpico; la più recente è comunque vecchia di oltre 20 anni, bisogna tornare al dicembre 2001 per trovare il gol decisivo di Diego Fuser segnato tra l’altro al 91’ minuto, una partita che i giallorossi avevano giocato con lo scudetto sul petto.

Per l’ultima vittoria esterna del Venezia invece il viaggio nel tempo è molto più lungo: ottobre 1958, quarto turno di Coppa Italia. Era la Roma allenata da Gunnar Nordahl, che aveva Fabio Cudicini in porta e Dino Da Costa in mezzo al campo: al 2’ minuto del secondo tempo Giovanni Calegari aveva segnato l’unico gol della partita, qualificando la squadra guidata da Carlo Alberto Quario. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ROMA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

La diretta tv di Roma Venezia sarà disponibile per i clienti della televisione satellitare, essendo una delle partite che saranno trasmesse sui canali di Sky Sport per la 37^ giornata del campionato. L’appuntamento dunque è sulla piattaforma DAZN, che invece manda in onda l’intera programmazione del massimo campionato di calcio; per accedere al servizio dovrete essere abbonati, sarà una visione della diretta Roma Venezia in streaming video e potrete utilizzare qualunque supporto compatibile (per esempio, anche Xbox o PSP4 e PSP5) come anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

MOURINHO PER L'EUROPA!

Roma Venezia, che è in diretta dallo stadio Olimpico alle ore 20:45 di sabato 14 maggio, si gioca per la 37^ giornata nel campionato di Serie A 2021-2022. I giallorossi, sconfitti a Firenze cinque giorni fa, vanno alla ricerca di punti utili per tornare a dare la caccia all’Europa: sarà una grande volata a quattro squadre, ma José Mourinho rispetto alle altre ha un vantaggio e cioè il fatto di dover giocare la finale di Conference League. In caso di titolo la Roma sarebbe in Europa League; al contrario però il rischio sarebbe quello di rimanere addirittura fuori dalle coppe il prossimo anno, sarebbe così in caso di ottavo posto.

Il Venezia invece potrebbe essere in campo già conoscendo il suo destino: i lagunari, pur vincendo in maniera incredibile contro il Bologna, sarebbero aritmeticamente retrocessi se la Salernitana dovesse anche solo pareggiare a Empoli, di conseguenza la diretta di Roma Venezia sarà una partita che potrebbe valere tutto come anche non servire più, almeno alla squadra ospite. Non ci resta che aspettare il verdetto del campo per scoprire cosa succederà qui all’Olimpico, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VENEZIA

Nella diretta Roma Venezia Mourinho deve nuovamente rinunciare a Mkhitaryan: nel suo centrocampo allora potremmo avere Sérgio Oliveira a fare coppia con Cristante, mentre la posizione di Lorenzo Pellegrini sarebbe quella di battitore libero che si divide tra la mediana – come altra mezzala – e la trequarti, andando a supportare Zaniolo che, lui pure, fluttuerà tra le linee piazzandosi alle spalle di Abraham. Sulle corsie laterali non dovrebbero esserci dubbi circa la titolarità di Karsdorp e Zalewski; in difesa invece è squalificato Gianluca Mancini, quindi Kumbulla ne farà le veci piazzandosi al fianco di Smalling e Ibañez con Rui Patricio tra i pali.

Nel Venezia sempre out il portiere Sergio Romero, sostituito da Maenpaa; Andrea Soncin potrebbe puntare sul 3-4-3 e con questo modulo i due esterni nel tridente offensivo sarebbero Aramu e Johnsen – eroe del match contro il Bologna – con Thomas Henry che agirebbe da centravanti. Cuisance tornerebbe a giocare in mezzo al campo, facendo coppia con uno tra Crnigoj e Vacca; sulle corsie laterali si alzerebbero invece Mateju e Haps. In difesa possibile forfait di Ceccaroni, che sta recuperando da un infortunio; senza di lui sarebbe sostanzialmente fatta la linea con Svoboda, Caldara e Ampadu che si piazzeranno a protezione del portiere finlandese.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote che l’agenzia Snai ha emesso per un pronostico sulla diretta Roma Venezia. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 1,24 volte quanto messo sul piatto; l’eventualità del pareggio regolata dal segno X porta in dote una vincita che ammonta a 6,25 la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione della squadra ospite, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 10,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.











