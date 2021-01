Diretta/ Roma Verona (Serie A) streaming video tv: Fonseca al bivio

DIRETTA ROMA VERONA: SFIDA AD ALTA TENSIONE!

Roma Verona, in diretta naturalmente dallo stadio Olimpico della capitale, sarà il bel posticipo che alle ore 20.45 di stasera, domenica 31 gennaio 2021, chiuderà il programma della ventesima giornata di Serie A 2020-2021, prima del ritorno. Sarà una partita molto attesa, perché la diretta di Roma Verona si presenta come una sorta di bivio che potrebbe indirizzare la stagione dei giallorossi di Paulo Fonseca, finora comunque messi molto bene in classifica grazie a un rendimento perfetto contro le piccole, ma decisamente pessimo contro le big, delle quali può fare parte anche il Verona di Ivan Juric, il cui bottino contro le grandi è davvero eccellente, come ha dimostrato anche la vittoria di domenica scorsa contro il Napoli.

Verrebbe da dire che la squadra perfetta sarebbe una fusione tra la Roma contro le piccole e il Verona contro le grandi – l’Hellas ha perso solo contro l’Inter. I gialloblù proveranno dunque a fare risultato anche all’Olimpico, bissando il colpaccio già riuscito contro la Lazio, mentre la Roma deve tornare a vincere e convincere dopo essersi salvata per il rotto della cuffia settimana scorsa contro lo Spezia: chi supererà questo difficile esame?

DIRETTA ROMA VERONA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Verona sarà garantita sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che sarà una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmessa dalla televisione satellitare. Dunque, chi è abbonato a Sky avrà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go su sito e applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

Le probabili formazioni della sfida tra Roma e Verona allo Stadio Olimpico di Roma. I padroni di casa allenati da Paulo Fonseca scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare: Mirante; Ibanez, Smalling, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ivan Juric con un 3-4-2-1 così disposto dal primo minuto: Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Roma Verona: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 1.65 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 5.30 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.95 volte l’importo giocato con questo bookmaker.



