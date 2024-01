DIRETTA/ Roma Verona video streaming tv: la storia “vota” per i giallorossi (Serie A, 20 gennaio 2024)

DIRETTA ROMA VERONA: TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta Roma Verona hanno visto fino a questo momento ben 75 incontri, 39 vinti dai giallorossi contro 14 dagli scaligeri con 22 pareggi per completare il totale. Le due squadre si sono sempre affrontate o in Serie A o in Coppa Italia, ad eccezione della stagione 1951/1952 dove entrambe militavano in Serie B facendo registrare un successo della Roma e un pareggio per 0-0. Dopodiché le squadre si sono sfida sempre per i maggior palcoscenici italiani. In Coppa Italia, su sei confronti, solo uno è stato vinto dal Verona.

Diretta/ Inter Sampdoria Primavera (risultato finale 1-0): decide il gol di Quieto! (20 gennaio 2024)

Nell’ultimo testa a testa, sono stati proprio gli scaligeri ad avere la meglio grazie alle reti di Duda e il neoacquisto del Napoli Ngonge. Inutile ai tempi il 2-1 di Aouar. Se andiamo però a vedere il precedente più fresco all’Olimpico, troveremo una vittoria di misura della Roma con il gol di Solbakken verso la fine del primo tempo. Quello rimane tuttora l’unico gol del norvegese con la maglia dei giallorossi. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Probabili formazioni Roma Verona/ Diretta tv: Djuric o Henry centravanti? (Serie A, 19 gennaio 2024)

ROMA VERONA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Roma Verona sarà trasmessa in esclusiva su DAZN. La gara non fa quindi parte delle tre su dieci che ogni weekend vengono fatte vedere contemporaneamente anche su Sky. Dunque, l’unico per assistere a questa gara, è sottoscrivere un abbonamento a DAZN. Anche la diretta streaming Roma Verona sarà visibile esclusivamente sull’app di DAZN attraverso tutti i dispositivi tra cui smartphone, tablet, pc e console di gioco.

LA PRIMA DI DE ROSSI

Roma Verona, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. De Rossi fa il suo debutto sulla panchina dei giallorossi, sostituendo Mourinho, che è stato esonerato dopo le sconfitte nel derby con la Lazio in Coppa Italia e a San Siro contro il Milan in campionato. Un terremoto in casa giallorossa, un tentativo di riprendere il filo del discorso per rimontare verso la zona Champions.

Probabili formazioni Roma Verona/ Quote: El Shaarawy titolare? (Serie A, 20 gennaio 2024)

Il nuovo allenatore si trova a capo della squadra al nono posto in classifica con 29 punti, a -5 dalla zona Champions. Nel frattempo, il Verona occupa la terzultima posizione con 17 punti. Per questo anticipo del sabato De Rossi recupera Dybala, ma deve fare a meno di Mancini e Cristante, squalificati, oltre agli indisponibili Abraham, Aouar, Azmoun, Ndicka, Renato Sanches e Smalling. Dall’altra parte, Baroni non può contare sugli squalificati Coppola, Duda e Lazovic, col Verona che vuole dare continuità all’ultima vittoria ottenuta contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Roma Verona, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, Daniele De Rossi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Huijsen, Llorente, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Risponderà il Verona allenato da Marco Baroni con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Amione; Serdar, Folorunsho; Mboula, Suslov, Saponara; Djuric.

ROMA VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Verona, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 7.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA