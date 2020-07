Diretta Roma Verona/ Streaming video tv: giallorossi a caccia dell’Europa (Serie A)

Roma Verona si gioca in diretta dallo stadio Olimpico, alle ore 21:45 di mercoledì 15 luglio: nuovo turno infrasettimanale nel campionato di Serie A 2019-2020, arrivato alla sua 33^ giornata e al settimo appuntamento post-lockdown nello spazio di tre settimane abbondanti. Si procede a passo spedito ovviamente, e i giallorossi sono reduci dalla vittoria di Brescia con la quale hanno interrotto una serie di tre sconfitte: Paulo Fonseca si è ripreso il quinto posto solitario e adesso vuole ottenere lo strappo decisivo per la qualificazione in Europa League, obiettivo che passa dalla conferma di quanto avvenuto domenica in una gara interna contro un avversario che in estate ha perso punti vitali, facendosi rimontare due volte negli ultimi secondi. Dopo il Sassuolo, l’Hellas è stato beffato dalla Fiorentina: a questo punto Ivan Juric dovrebbe aver perso definitivamente il treno internazionale, anche se il campionato scaligero resta ottimo e dunque si proverà ad arrivare il più in alto possibile. Ora, aspettando che la diretta di Roma Verona prenda il via, possiamo fare qualche valutazione sulle scelte che i due allenatori opereranno, dunque analizziamo in maniera più approfondita i loro dubbi e certezze nelle probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Verona sarà trasmessa sulla televisione satellitare, un appuntamento quindi riservato in esclusiva agli abbonati che si dovranno rivolgere, secondo l’attuale programmazione, ai canali Sky Sport che trovano dal 251 del decoder in avanti. In assenza di un televisore sarà possibile ai clienti seguire questa partita di campionato anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

Buone notizie per Fonseca, che in Roma Verona può tornare a schierare Cristante e Mkhitaryan: il primo potrebbe tornare utile per comandare una difesa nella quale ci saranno Ibanez e Gianluca Mancini (in alternativa Federico Fazio), altrimenti l’ex Atalanta si riprenderà il posto di mediano davanti alla difesa facendo compagnia a Veretout, come sempre confermato da regista. Sulle corsie laterali i prescelti dal tecnico portoghese dovrebbero essere Zappacosta e Kolarov; davanti, cerca spazio il ritrovato Zaniolo ma il già citato Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini partono favoriti, così come Dzeko è in vantaggio su Kalinic. Nel Verona timide possibilità per Borini e Pazzini, nel 3-4-2-1 di Juric potrebbe avere un turno di riposo Rrahmani (diffidato) con l’inserimento eventuale di Empereur al fianco di Gunter e Kumbulla, in porta va Marco Silvestri mentre non cambia la zona mediana, nella quale come di consueto agiranno Faraoni e Lazovic come esterni e la coppia centrale formata da Sofyan Amrabat e Miguel Veloso. Pessina e Verre, anche perché Zaccagni è acciaccato, supporteranno la prima punta: Di Carmine è in vantaggio su Stepinski, che però potrebbe comunque avere il posto.

QUOTE E PRONOSTICO

La squadra giallorossa parte favorita in Roma Verona, secondo le quote proposte dall’agenzia Snai: il valore posto sul segno 1 per la sua vittoria è di 1,65 volte la cifra puntata con questo bookmaker, per il successo esterno dell’Hellas il guadagno salirebbe a 5,00 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X: in questo caso la vincita sarebbe corrispondente a 4,00 volte la vostra giocata.



