Diretta Roma Verona/ Streaming video tv: giallorossi puntano la vetta (Primavera)

DIRETTA ROMA VERONA PRIMAVERA: PER TROVARE CONTINUITÀ

La diretta di Roma Verona aprirà l’ottava giornata del campionato di Primavera 1: la partita andrà in scena venerdì 14 ottobre a partire dalle 15.00 allo Stadio Tre Fontane. Le due squadre hanno vissuto un avvio di stagione diverso. I baby giallorossi infatti stanno conducendo una stagione al vertice, tanto che al momento si trovano al terzo posto della classifica a quota 14 insieme alla Fiorentina. I baby gialloblù invece si trovano al tredicesimo posto, a quota 7 come l’Atalanta, a solo un punto di distanza dalla zona play-out.

Nonostante la differenza in classifica, in occasione dello scorso turno entrambe le squadre hanno ottenuto un risultato favorevole. La Roma Primavera infatti ha battuto senza difficoltà i pari età dell’Inter, mentre il Verona Primavera ha ottenuto una vittoria di misura contro i pari età del Torino approfittando di un autogol. Le due compagini hanno dunque una grande voglia di trovare continuità per portare avanti i rispettivi obiettivi.

ROMA VERONA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Verona Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1. Per assistere al match sarà sufficiente sintonizzarsi sul canale 60 del digitale terrestre. In alternativa, sarà possibile seguire la diretta streaming video di Roma Verona Primavera gratuitamente tramite la medesima emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e collegarsi sul sito www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Roma Verona Primavera non dovrebbero dare mostra di molte variazioni rispetto agli undici dello scorso turno, dato che entrambe le squadre hanno ottenuto un risultato utile. I padroni di casa, guidati da mister Guidi, dovrebbero dunque optare per un 4-3-3 così strutturato: Baldi; Louakima, Chesti, Foubert-Jacquemin, Oliveras; Pagano, Faticanti, Tahirovic; Satriano, Cherubini, Cassano. Anche gli ospiti, guidati da mister Bocchetti, dovrebbero schierarsi con un modulo a specchio. Questa la possibile formazione di partenza: Boseggia; Calabrese, El Wafi, J-Renson, Bernardi; Joselito, Rihai, Schirone; Bragantini, Cazzadori, Cisse.











