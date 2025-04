DIRETTA ROMA VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Il sogno della rimonta fino aut posto in Champions League si è un pochino raffreddato con gli ultimi due pareggi, ma resta vivo per Claudio Ranieri verso la diretta Roma Verona, che inizia fra pochissimo all’Olimpico. La striscia di imbattibilità è comunque impressionante: la Roma, che aveva perso in otto delle prime sedici partite, non è più caduta nemmeno una volta dopo il 15 dicembre, con la perla ovviamente delle sette vittorie consecutive fra il 9 febbraio e il 29 marzo, prima dei segni X nei due big-match di inizio aprile, che comunque tengono la Roma ancora in corsa.

DIRETTA/ Monopoli Giugliano (risultato finale 3-2), 3 punti importanti (Serie C, 19 aprile 2025)

A proposito di pareggi: il Verona di Paolo Zanetti era l’unica squadra del campionato arrivata a Capodanno senza mai dividere la posta, adesso invece è reduce da tre pareggi consecutivi che comunque sono molto utili sulla strada verso la salvezza. Attenzione poi alla difesa, che resta la peggiore del campionato ma ha incassato un solo gol nelle ultime quattro partite: i giallorossi restano favoriti, ma non possono sottovalutare la diretta Roma Verona! +++FORMAZIONI UFFICIALI+++ (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Sorrento Avellino (risultato finale 1-2), è promozione per i Lupi! (Serie C, 19 aprile 2025)

DIRETTA ROMA VERONA, VENETI VICINI ALLA SALVEZZA

Alle 20.45 si terrà la diretta Roma Verona che sarà l’occasione per i giallorossi per continuare la loro serie di partite senza sconfitta che dura ormai da inizio 2025, e che gli ha permesso di risalire diverse posizioni in classifica, frenata dal pareggio 1-1 con la Lazio, fino ad avvicinarsi a quelle valide per una qualificazione nelle competizioni europee nella prossima stagione.

I gialloblù invece cercheranno di portare via anche solo un punto che potrebbe essere molto importante nella corsa che sta facendo con le squadre incastrate nella lotta salvezza, da cui sono ormai quasi fuori, grazie al pareggio 0-0 con il Genoa.

DIRETTA/ Altamura Audace Cerignola (risultato finale 1-0): vantaggio di Palermo! (Serie C, 19 aprile 2025)

DIRETTA ROMA VERONA STREAMING VIDEO, COME SEGUIRLA

La diretta Roma Verona sarà giocata allo Stadio Olimpico ma per chi non sarà presente sarà trasmessa da Dazn e Sky Sport, per il primo il riferimento è o streaming con il sito e l’applicazione, mentre per il secondo il canale 251, sarà poi offerto anche la diretta streaming video su NowTv e SkyGo ma anche i canali Dazn e Dazn1.

FORMAZIONI ROMA VERONA, PROBABILI PROTAGONISTI DELLA SFIDA

Per la diretta Roma Verona i due allenatori sceglieranno di schierare i giocatori che in questa settimana hanno dimostrato di essere più in forma, Claudio Ranieri quindi sceglierà Svilar come portiere, Celik, Mancini e Ndicka come 3 difensori, Saelemaekers, Manu Koné, Cristante e Angelino i 4 centrocampisti, Soulé e Pellegrini i 2 trequartisti in supporto di 1 attaccante, Dovbyk. Per Paolo Zanetti invece vorrà dire affidarsi al 3-5-2 che nelle ultime partite sta dando buoni risultati con Montipò, Valentini, Coppola e Ghilardi, Bradaric, Bernede, Dawidowicz, Duda e Tchatchoua, Sarr e Mosquera.

ROMA VERONA, QUOTE E POSSIBILE ESITO FINALE

Sebbene il risultato della diretta Roma Verona potrebbe sembrare scontato, i veneti nelle ultime partite hanno messo in campo delle ottime prestazioni che gli hanno permesso di iniziare una serie di 4 partite senza sconfitte, il cambio tattico sembra poi aver permesso ai gialloblù di risolvere il loro problema difensivo che gli ha fatto subire 59 gol fino a questo momento della stagione.

Per Sisal però l’esito non è messo in discussione in nessun caso tanto che la vittoria della Roma viene fissata a 1.40, la vittoria dell’Hellas Verona invece ha la quota più alta di tutte pari a 8.50, il pareggio, ultimo risultato possibile, è pagato 4.50.