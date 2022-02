DIRETTA/ Roma Verona video streaming tv: un match ricco di storia

DIRETTA ROMA VERONA: TESTA A TESTA

Andiamo a leggere da vicino per la diretta di Roma Verona i precedenti. Le due squadre si sono affrontate per 61 volte col bilancio che è di 11 successi per gli scaligeri, 31 per i giallorossi e 19 pareggi. Allo Stadio Olimpico le due squadre si sono trovate di fronte 30 volte con la Roma che ha vinto 21 volte, praticamente quasi sempre, mentre sono 7 i pareggi e 2 le vittorie degli ospiti. Il Verona non vince in trasferta contro questo avversario addirittura dal 28 gennaio 1973, un match che terminò col risultato finale di 0-1 decisa da un calcio di rigore di Mascetti al minuto 40. I giallorossi non vincono contro questo avversario dal gennaio 2021 in una gara terminata col risultato finale di 3-1.

Nella prima mezzora i giallorossi ne avevano fatti già tre con Mancini, Mkhitaryan e Borja Mayoral. Nella ripresa gli ospiti trovavano il gol della bandiera all’ora di gioco grazie a una giocata di Colley entrato in campo da appena cinque minuti. Nel match d’andata a Verona hanno vinto i veneti per 3-2. La Roma era andata avanti alla fine del primo tempo con Pellegrini. Pronti via nella ripresa i gialloblù l’avevano ribaltata con Caprari e Barak. L’autogol di Ilic aveva di fatto siglato il pari con gol decisivo al minuto 63 di Faraoni. (Matteo Fantozzi)

Roma Verona, in diretta sabato 19 febbraio 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Olimpico di Roma sarà una sfida valevole per la 26^ giornata del campionato di Serie A. L’ultimo 4-0 rifilato all’Udinese ha sicuramente regalato grande fiducia al Verona, che in caso di colpaccio a Roma si porterebbe a -1 dai giallorossi e avanzerebbe ufficialmente la sua candidatura per una clamorosa qualificazione europea, in un campionato comunque fin qui più che lusinghiero per i colori gialloblu.

La Roma è reduce dal pareggio riacciuffato in extremis in casa del Sassuolo, per i giallorossi la zona Champions è lontana al momento 6 lunghezze ma le due “X” contro gli emiliani e il Genoa hanno avuto il sapore di un’occasione perduta per la squadra allenata da José Mourinho, che all’andata ha subito proprio a Verona, perdendo 3-2, la prima sconfitta della sua nuova esperienza italiana. Addirittura il Verona non vince in casa della Roma da 49 anni, ultimo successo scaligero lo 0-1 del 28 gennaio 1973 con un rigore di Mascetti.

Le probabili formazioni della diretta Roma Verona, match che andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma. Per la Roma, José Mourinho schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Rui Patricio; Karsdorp, Kumbulla, Smalling, Vina; Oliveira, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. Risponderà il Verona allenato da Igor Tudor con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Ceccherini, Gunter, Casale; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Roma Verona all’Olimpico di Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Roma con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.80.

