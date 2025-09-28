Diretta Roma Verona, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dall'Olimpico per la quinta giornata di Serie A 2025/2026.

DIRETTA ROMA VERONA (RISULTATO LIVE 1-0): SI INIZIA

Avvio brillante in questa diretta per la Roma contro il Verona, con i giallorossi avanti 1-0 grazie al colpo di testa vincente di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino ha trovato il tempo perfetto per impattare il cross e, nonostante la posizione defilata, ha infilato il pallone con potenza vicino al palo destro: una conclusione difficile, ma eseguita alla perfezione.

Dopo il vantaggio la Roma ha continuato a spingere, provando a sfruttare le corsie laterali. Al 7’ è stato Pellegrini a cercare un cross dalla linea di fondo, ma la traiettoria non è stata precisa e la difesa veronese è riuscita a liberare senza affanni. Pochi minuti più tardi ci ha provato Koné dal limite, ma la sua conclusione si è spenta larghissima sul fondo, senza impensierire Montipò. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA ROMA VERONA (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Sono molto combattuti i precedenti più recenti della diretta Roma Verona, perché dal mese di settembre 2020 in poi si contano cinque vittorie della Roma, ma pure quattro successi per il Verona e quindi un solo pareggio. L’Hellas insomma fa soffrire i giallorossi, ma dobbiamo notare un’enorme differenza legata al fattore campo: le quattro vittorie del Verona sono arrivate tutte al Bentegodi, mentre gli scaligeri all’Olimpico in questi ultimi anni hanno raccolto solamente il pareggio per 2-2 di sabato 19 febbraio 2022.

Il fatto che si giochi nella Capitale potrebbe quindi pesare moltissimo sulla diretta Roma Verona: nello scorso campionato ci fu infatti una doppia vittoria casalinga, 3-2 del Verona domenica 3 novembre 2024 in riva all’Adige e 1-0 invece per la Roma all’Olimpico nel match di ritorno di sabato 19 aprile scorso. Sarà ancora una volta festa per chi gioca in casa? Ce lo dirà fra poco il campo, si gioca! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, G. Mancini, N’Dicka; Wesley, Manu Koné, Cristante, Angelino; Lo. Pellegrini, Soulé; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Belghali, Serdard, Akpa-Akpro, Bernede, Bradaric; Giovane, Orban. Allenatore: Paolo Zanetti (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ROMA VERONA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Roma Verona sarà l’ennesima partita di Serie A trasmessa in esclusiva da DAZN. Se non si è iscritti a questa piattaforma di streaming a pagamento non si potrà vedere la sfida lontano dallo Stadio Olimpico ed occorrerà anche accedere all’applicazione o al sito ufficiali.

ROMA VERONA, I GIALLOROSSI NON SI VOGLIONO FERMARE

Subito di nuovo in campo domenica 28 settembre 2025 dalle ore 15:00 con la diretta Roma Verona. I giallorossi tornano infatti a giocare immediatamente dopo aver affrontato in settimana il Nizza in Europa League ma il successo ottenuto in trasferta potrebbe essere propedeutico nella conquista di altri tre punti preziosi in campionato.

I capitolini sembrerebbero aver cancellato la sconfitta imprevista rimediata di misura sempre in casa contro il Torino avendo poi battuto prima la Lazio nel derby con gol di Lorenzo Pellegrini, tornato capitano, ed aver ben esordito appunto pure a livello europeo grazie alle reti firmate dai difensori Obite Ndicka e Gianluca Mancini.

I nove punti sin qui racimolati dalla Roma fanno ben sperare l’ambiente ed i tifosi tenendo conto che gli altri incroci fra Milan e Napoli e tra Juventus e Napoli potrebbero essere utili al fine di portarsi in vetta alla classifica, al pari di almeno una delle società appena menzionate, entro la fine di questa quinta giornata.

Più indietro, con appena tre punti all’attivo, troviamo un Hellas Verona che non ha ancora assaporato la vittoria nei primi quattro turni con all’attivo tre pareggi ed una sconfitta. I gialloblu non hanno inoltre fatto altrettanto bene come la Roma in Coppa Italia venendo eliminati dal Venezia fra le mura amiche nei sedicesimi di finale della competizione dopo i calci di rigore.

DIRETTA ROMA VERONA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico Gasperini, se si parla di probabili formazioni, dovrebbe continuare a puntare sul suo amato 3-4-2-1 con Svilar da portiere titolare, Ghilardi, Mancini e Ndicka nella difesa a tre, Wesley, Koné, Cristante ed Angelino nel mezzo oltre a Soulè e Pellegrini a supporto del centravanti Ferguson anche per iniziare la diretta Roma Verona in questo quinto turno. Gli ospiti cercheranno invece quantomeno di bissare il risutato ottenuto contro una rivale più quotata con la Juventus riproponendo subito il modulo 3-5-2 con Montipò in porta, Nunez, Nelsson e Frese in difesa, Belghali, Serdar, Akpa-Akpro, Bernede e Bradaric a centrocampo, Giovane ed Orban in attacco.

DIRETTA ROMA VERONA, LE QUOTE

Per Sisal e così come pure per gli altri bookmakers sembra che la diretta Roma Verona possa avere un unico esito, ovvero la vittoria dei capitolini. Secondo l’agenzia di scommesse si prospetta abbastanza semplice il trionfo per la squadra allenata dal Gasp ed è per questa ragione che l’1 viene fissato a solo 1.40. I veneti dell’Hellas non hanno invece grandi chances di tornare a casa coi tre punti in tasca se si pensa al 2 pagato addirittura a 8.50. Neanche il pareggio dovrebbe concretizzarsi tanto facilmente e così l’x è posto a 4.25.