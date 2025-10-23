Presentazione della diretta Roma Viktoria Plzen, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale

DIRETTA ROMA VIKTORIA PLZEN (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Non è sicuramente una classica, però l’imminente diretta Roma Viktoria Plzen vive già il suo quinto incrocio in competizioni ufficiali e i precedenti sono abbastanza recenti, visto che nei primi due casi parliamo di 2016 e negli altri due di 2018. Spicca il fatto che il Viktoria Plzen abbia vinto l’ultima sfida, nel girone di Champions League: era metà dicembre appunto di sette anni fa ed eravamo in Repubblica Ceca, rete decisiva di Tomas Chory dopo che Cengiz Under aveva risposto a Jan Kovarik (era successo tutto in dieci minuti) ma quella Roma allenata da Eusebio Di Francesco avrebbe raggiunto una storica semifinale.

Tra l’altro poi le due gare all’Olimpico sono state dominate: 9-1 complessivo in favore dei giallorossi e 5-0 in quella più recente, grazie alla tripletta di Edin Dzeko e ai gol di Under e Justin Kluivert. Le premesse di conseguenza sono più che buone, ora però accomodiamoci per leggere le formazioni ufficiali perché la diretta Roma Viktoria Plzen prende il via! ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski, G. Mancini, Hermoso; Celik, Manu Koné, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk. Allenatore: Gian Piero Gasperini VIKTORIA PLZEN (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska, Dweh, Jemeika, Spocil; Memic, Cerv, Souaré; Ladra; Durosinmi, Adu. Allenatore: Martin Hysky (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Roma Viktoria Plzen, dove vedere la partita

La diretta Roma Viktoria Plzen farà parte della seconda metà di sfide in campo per la seconda competizione europea e per questo avrà inizio alle 21.00, come ogni impegno di Europa League sarà mandata in onda da Sky Sport e in particolare sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport (canale 252) oltre che in streaming su SkyGo e NowTv.

Roma Viktoria Plzen, cechi alla caccia di una clamorosa vittoria

Con la ripresa del calcio europeo tornerà anche l’Europa League con la sua terza giornata della League Phase che offrirà le sfide delle due italiane, tra cui la diretta Roma Viktoria Plzen dello Stadio Olimpico, fondamentale per i giallorossi per riprendersi dagli ultimi risultati negativi, infatti la squadra della capitale arriva dalla sconfitta casalinga 0-1 contro l’Inter in Serie A dove però rimane tra le squadre di testa con 15 punti mentre in Europa l’ultima giornata ha visto una sconfitta casalinga 0-1 contro il Lille inaspettata da tifosi e dalla squadra stessa e che li ha fatti scendere al quindicesimo posto con i soli 3 punti della partita d’esordio.

Per i cechi invece dopo la vittoria 3-0 contro il Malmo i punti sono quattro che permettono alla squadra di essere momentaneamente all’ottavo posto, l’ultimo valido per il passaggio diretto agli ottavi di finale, il momento della squadra poi è positivo anche nella Czech First League dove dopo la vittoria 0-1 in casa dei Bohemians hanno accorciato le distanze con le due squadre di Praga.

Roma Viktoria Plzen, probabili formazioni

Entrambi gli allenatori cercheranno disperatamente la vittoria nella diretta Roma Viktoria Plzen e per questo in campo dovremmo vedere la formazione tipo, nonostante il difficile impegno di campionati, Gian Piero Gasperini manderà in campo il suo 3-4-2-1 con Svilar tra i pali, Celik, Mancini e Ziolkowski come trio di difesa, Rensch e Tsimikas sulla fasce con El Aynaoui e Cristante in mezzo al campo, Soulé ed El Shaarawy trequartisti alle spalle di Ferguson unica punta. La risposta di Marek Bakos sarà un 3-4-3 con Jedlicka in porta, Dweh, Jemelka e Spacil in difesa, Memic, Zeljkovic, Cerv e Havel a centrocampo, Adu, Vydra e Souaré in attacco.

Diretta Roma Viktoria Plzen, quote e pronostico finale

Per chi è interessato alle scommesse ecco ora le quote che bet365 ha scelto per i possibili esiti della diretta Roma Viktoria Plzen, che vedono ovviamente come favorita la squadra italiana sia per la presenza maggiore dei suoi tifosi che per la qualità maggiore della sua rosa. La vittoria dei giallorossi infatti è fissata a 1.35 mentre per la vittoria dei cechi bisogna salire molto fino a raggiungere il valore di 7.50, a metà strada poi c’è il pareggio che viene dato a 5.25 ma che potrebbe non verificarsi perché sarebbe poco utile ad entrambe le squadra in questo momento della competizione.