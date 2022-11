DIRETTA/ Roma Wolfsburg donne (1-1) Streaming video tv: Pajor pareggia!

DIRETTA ROMA WOLFSBURG DONNE (RISULTATO 1-1): PAJOR PAREGGIA

Roma e Wolfsburg femminile vanno negli spogliatoi dello stadio Domenico Francioni di Latina sul risultato di 1-1, con le tedesche che riescono a pareggiare nonostante il vantaggio nei primi minuti delle giallorosse. Al terzo minuto Giacinti da fuori area, di prima intenzione, al volo e con un sinistro preciso ad incrociare segna l’1-0, indirizzando subito la gara, ma Glionna al 13esimo si divora il raddoppio su bel suggerimento di Giugliano. Le tedesche non reagiscono immediatamente, rendendosi pericolose soltanto su calcio da fermo, non riuscendo ad alzare i ritmi imposti dalla formazione italiana.

Al 33esimo, però, la squadra ospite riesce ad impattare il risultato: Pajor viene pescata sul filo del fuorigioco, va via sull’out di sinistra con una pregevole giocata, poi è anche fortunata a vincere un rimpallo nel secondo duello con il difensore giallorosso. L’attaccante entra in area, si accentra ed apre il piattone non lasciando scampo all’estremo difensore della Lupa, disegnando una traiettoria imprendibile sul palo lontano. Brandt avrebbe subito l’occasione del 2-1, pochi minuti dopo, ma non riesce a capitalizzare. La Roma si fa vedere in avanti con qualche fiammata, ma non crea vere e proprie palle gol.

DIRETTA ROMA WOLFSBURG DONNE (RISULTATO 1-0): GLIONNA NON PUNISCE

Arrivati alla mezz’ora del primo tempo Roma e Wolfsburg femminile sono ancora ferme sull’1-0 in favore delle padrone di casa, passate in vantaggio ad inizio gara grazie alla magia disegnata da Valentina Giacinti, che ha impallinato con un preciso mancino al volo il portiere avversario. Le tedesche hanno provato a reagire, ma non hanno creato particolari occasioni da rete, rendendosi pericolose soltanto da palla inattiva, grazie ad una maggiore predisposizione fisica.

La grande chance per il 2-0, paradossalmente, l’hanno avuta proprio le giallorosse, che su un capovolgimento di fronte sono andate nuovamente vicino alla rete: al 13esimo Giugliano comanda sulla trequarti e pennella trovando un corridoio visionario che premia il taglio dell’ex Juve Benedetta Glionna. Il suo tiro, però, viene neutralizzato dall’estremo portiere avversario, che apre il compasso e salva il Wolfsburg. Ritmi bassi e poca intensità in questi primi 30 minuti di gioco, con la formazione ospite che dovrà fare di più per impattare il risultato.

DIRETTA ROMA WOLFSBURG DONNE (RISULTATO 1-0): PERLA DI GIACINTI

Allo stadio Domenico Francioni di Latina, la Roma femminile ospita il Wolfsburg nella gara valida per la terza giornata del Gruppo B di Champions League femminile 2022/23. In palio oggi punti importanti per la lotta al primo posto nel girone, con le due formazioni in cima alla classifica. Le giallorosse sono reduci da una vittoria pirotecnica in trasferta contro il St. Polten.

Parte subito forte la squadra italiana, che dopo soli 3 minuti trova il vantaggio: tiro rimpallato e palla che arriva in zona Giacinti, che al volo, di controbalzo la incrocia e la infila proprio all’angolino. Un vero e proprio colpo di biliardo, di prima intenzione, della punta della nazionale italiana, per l’1-0 Roma. Ci aspettiamo una reazione della corazzata tedesca, ma questa perla è importantissimo per indirizzare immediatamente il match.

DIRETTA ROMA WOLFSBURG DONNE: PER L’IMPRESA!

Roma Wolfsburg donne, che sarà diretta dalla serba Jelena Cvetkovic, si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 23 novembre presso lo stadio Domenico Francioni di Latina: siamo nella 3^ giornata del gruppo B della Champions League femminile 2022-2023, ed è uno scontro al vertice per cominciare a definire quale delle due squadre si prenderebbe il primo posto nel girone. La qualificazione ai quarti a questo punto non dovrebbe sfuggire: la Roma ha vinto una partita fondamentale sul campo del St. Polten, rimontando lo svantaggio e imponendosi con un roboante 4-3 che l’ha lasciata a punteggio pieno nel girone.

In precedenza era arrivato un 1-0 allo Slavia Praga su questo campo; dunque le cose stanno andando bene e c’è grande fiducia anche per la diretta di Roma Wolfsburg donne perché, pur se le tedesche sono una corazzata nel calcio femminile, l’anno scorso erano state battute in casa dalla Juventus, e comunque la stessa Roma di oggi può dire la sua. Vedremo come andranno le cose, ma aspettando che a Latina arrivi il momento di giocare possiamo fare una rapida considerazione sulle scelte che potrebbero essere operate sul campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA ROMA WOLFSBURG DONNE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Wolfsburg donne non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, ma in Italia sarà comunque possibile assistere al match della Champions League femminile: bisognerà infatti sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN, che si occupa di trasmettere le partite delle nostre due rappresentanti nella competizione UEFA. La visione sarà in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; oltre all’abbonamento, DAZN vi permetterà anche di acquistare il singolo evento on demand.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA WOLFSBURG DONNE

Per Roma Wolfsburg donne Alessandro Spugna sembra intenzionato a confermare il 3-5-2 che ha vinto sul campo del St. Polten: l’unica variazione sul tema potrebbe essere rappresentata da Bartoli che andrebbe eventualmente a giocare a destra in luogo di Serturini. In difesa Linari, Wenninger e Minami sono confermate a protezione del portiere Ceasar; a sinistra opererà sicuramente Haavi, in mezzo avremo la consueta regia di Giugliano con Andressa e Greggi che opereranno come mezzali. Davanti a tutte ecco invece il tandem con Giacinti che farà coppia con Haug.

Il Wolfsburg di Tommy Stroot potrebbe essere senza Lena Oberdorf, assenza pesante a centrocampo; a fare coppia con Popp, che ha arretrato il suo raggio d’azione giocando in mediana, pronta Lattwein. Per il resto, dovremmo vedere Frohms protetta da Hendrich e Janssen con due laterali basse che sarebbero Wedemeyer e Rauch; a coprire invece la trequarti sarebbero Huth e Brand partendo dagli esterni con l’olandese Roord a giocare in posizione centrale, come prima punta Pajor che contro lo Slavia Praga ha segnato ed è stata nominata MVP della partita.











